Игравший в Дании эстонский футболист: у датчан будет преимущество, но болею за Россию

Эстонский футболист Андрей Сидоренков несколько лет играл в Дании. С 2008 года по 2011 выступал за ”Сённерйюск”, также успел провести сезон в ”Виборге” и ”Фредерисии”. По его словам, уже тогда в Дании было много полей и развитая инфраструктура, а сейчас, скорее всего, стало еще лучше.

”Раньше очень много времени уделялось физическим нагрузкам, было много борьбы, бега. Сейчас все изменилось, в Дании стали уделять больше внимания тактике и технике, теперь еще интересней смотреть датский чемпионат”, — говорит экс-футболист сборной Эстонии.

Как он отметил, датский чемпионат — сильнейший в Скандинавии, а люди любят футбол. ”Культура боления на высоком уровне, датчане поддерживают клубы из поколения в поколение. Ходят на матчи с детьми, целыми семьями.

Помню, когда возвращался домой, то соседи у подъезда постоянно что-то спрашивали, обсуждали тактику, интересовались, почему вышел именно этот игрок. Они очень подкованные”.

В понедельник, 21 июня, сборная России проведет решающий матч против сборной Дании. В этом поединке мы узнаем, кто займет второе или третье места в группе. ”Будет очень интересная игра. И у Дании, и у России отсутствуют ключевые игроки. Дания играет дома, поэтому у них будет легкое преимущество. Но россиянам нужно побеждать, они выйдут на поле с запредельным настроем.

Думаю, стоит ожидать закрытой игры со стороны России, но после первого гола поединок раскроется. Не люблю давать точные прогнозы, но надеюсь, команда Черчесова победит”, — признался Сидоренков. Однако, по словам Андрея, на победу в турнире он поставил на Францию.

Матч Россия - Дания пройдет в Копенгагене в 22.00 по таллиннскому времени.