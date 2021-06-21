Ученые выяснили, чем было вызвано "великое потускнение" звезды Бетельгейзе

Даже те, кто не увлекается астрономией, скорее всего смогут распознать Бетельгейзе и найти ее на звездном небе. Это оранжевая точка в верхнем левом углу Ориона (или нижнем правом, если смотреть на созвездие в Южном полушарии). Она входит в десятку самых ярких звезд на нашем небосклоне.

Бетельгейзе находится довольно близко к Земле, на расстоянии около 550 световых лет. Это так называемая полуправильная переменная звезда. Она естественным образом светлеет и темнеет каждые 400 дней.

Но то, что произошло со звездой полтора года назад, было необычным. Она потускнела гораздо быстрее и сильнее, чем когда-либо прежде в истории наблюдений за ней, прежде чем снова вернула свою привычную яркость несколькими месяцами позже.

Для объяснения этого были выдвинуты две основные гипотезы.

Согласно одной из них, потускнение могло быть вызвано огромным относительно холодным пятном на поверхности звезды, подобным пятнам на Солнце. По другому предположению, блеск Бетельгейзе мог померкнуть из-за пылевого облака, сформировавшегося перед звездой с точки зрения земного наблюдателя.

Астроном Мигель Монтарж и его коллеги исследовали звезду с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории, одного из самых мощных телескопов на Земле. Степень его разрешения позволяет напрямую отображать поверхность Бетельгейзе.

Исследователи сравнили изображения до, во время и после затемнения и провели моделирование, чтобы увидеть, какие процессы могли привести к полученным кадрам.

Его результаты привели ученых к выводу, что обе гипотезы были до некоторой степени верны.

"Общая мысль заключается в том, что на одном из участков поверхности звезды упала температура, и из-за этого охлаждения газ, выброшенный раньше, конденсировался в пыль", - говорит одна из участниц исследования Эмили Каннон из Католического университета Лёвена в Бельгии.