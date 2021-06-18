Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США

Генсек Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын во время ее съезда в Пхеньяне в четверг, 17 июня, распорядился, чтобы правительство страны было в полной готовности к конфронтации с администрацией президента США Джо Байдена. При этом Северная Корея должна быть готова и к диалогу, заявил ее лидер.

Готовность к конфронтации с Вашингтоном необходима Пхеньяну, чтобы "защитить достоинство государства и его интересы, состоящие в независимом развитии и наличии гарантий мира и безопасности", цитирует северокорейского лидера государственное информагентство ЦТАК.

США призывают КНДР заморозить ядерную программу

Выступление Ким Чен Ына последовало вскоре после того, как США и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах лидер Северной Кореи провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом, - во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.

После вступления Байдена в должность главы американского государства в январе 2021 года его администрация начала разрабатывать новый подход к проблеме Северной Кореи. Этот подход в Белом доме называют "выверенным и практичным". При этом детали новой стратегии пока не разглашаются. Эксперты предполагают, что речь может идти о некоем срединном пути, находящимся между прямыми контактами с Пхеньяном, которые практиковал Трамп, и принципом "стратегического терпения" другого экс-президента США - Барака Обамы.

Во время саммита "большой семерки", проходившего с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле, члены G7 выпустили совместное заявление с призывом к полной денуклеаризации Корейского полуострова и "безвозвратному и поддающемуся проверке" отказу Северной Кореи от ядерной и ракетной программы.

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