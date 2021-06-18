Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17

Сторона обвинения также изучила видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как тягач Volvo с "Буком" движется по улице Автотранспортная в Макеевке.

Прокурор Манон Риддербекс продемонстрировала спутниковые снимки, которые, на ее взгляд, подтверждают показания свидетелей. На фотографиях запечатлена часть поля к югу от Снежного, на котором отчетливо виден выгоревший участок травы — на том самом месте, на которое указывали свидетели. Эти данные опровергают версию российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который настаивает, что ракета была выпущена из подконтрольного Киеву села Зарощенское.

Ранее не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, а некоторые рассказали, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что находились непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Прокуратура представила дополнительные доказательства в пользу версии о том, что запуск ракеты произошел в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной " Донецкой народной республики" (" ДНР ").

Первый вопрос, на который попыталась ответить прокуратура Нидерландов, касается предполагаемого места запуска ракеты ЗРК "Бук". Сторона обвинения утверждает, что именно в результате удара ракеты самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе сел Грабово и Рассыпное.

В четверг, 17 июня, окружной суд Гааги продолжил слушания по делу о крушении гражданского лайнера " Боинг-777 " "Малайзийских авиалиний"летом 2014 года в небе над Восточной Украиной . В ходе заседания, которое транслировалось в интернете, сторона обвинения представила дополнения к материалам дела.

В суде были продемонстрированы перехваты телефонных переговоров утром 17 июля между сепаратистами, которые организовывали транспортировку "Бука". Дубинский потребовал от Харченко и Пулатова обеспечить "резерв и охрану этой штучки" после ее прибытия на место.

В аудиозаписях также неоднократно упоминается установка "Бук". По данным следствия, в ночь на 17 июля "Бук" прибыл на подконтрольную ДНР территорию через российскую границу.

Одновременно с этим Пулатов жаловался в разговоре с Дубинским, что, по всей видимости, на тот момент единственный в распоряжении сепаратистов ЗРК "Стрела-10" "не способен работать" из-за "несхода" ракеты, в то время как он потерял свыше 20 человек убитыми в результате авиаударов украинских ВВС.

Ранее в суде были продемонстрированы перехваченные телефонные переговоры с их участием. Из аудиозаписей следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов находилось в сложном положении, опасалось потерять занятые позиции в результате бомбардировок и наступления армии Украины, а также обращалось за помощью к РФ.

На данный момент в деле четверо обвиняемых, трое из них — россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

На записи автомобильного видеорегистратора и изображениях, предоставленных Европейским космическим агентством, совпадают почти все ориентиры: стены, деревья, заправка, круговая развязка, дома, железнодорожный переезд и тени от деревьев. Манон Риддербекс также объяснила, почему на видео регистратора есть два автомобиля, которые отсутствуют на снимках из космоса. На ее взгляд, во втором случае на них упала тень от деревьев.

Прокуроры сравнили его со спутниковыми снимками, сделанными утром 17 июля, и пришли к выводу, что съемка с регистратора с большой долей вероятности является подлинной и велась примерно в то же время.

"Сушка" вальнула "Боинг"

В суде были заслушаны и переговоры сепаратистов между собой в первые минуты и часы после падения "Боинга". Сначала речь в них идет о "мы сбили. Так, обвиняемый Леонид Харченко сообщает другому обвиняемому, своему начальнику Олегу Пулатову, что "сбили "сушку" (Су-25), на что тот отвечает: "Вот молодцы". И только примерно через полчаса сепаратисты начинают обсуждать, что это мог быть гражданский лайнер.

В этот момент передаваемая ими друг другу история резко меняется. Так, Харченко заверяет Пулатова, а тот, в свою очередь, представляет произошедшее другому обвиняемому, своему начальнику Сергею Дубинскому как то, что в небе якобы было два самолета: украинский Су-25 и "Боинг". Первый якобы сбил гражданский лайнер, а уже потом "Бук" сбил военный самолет.

Позже Дубинский своему начальнику, Игорю Гиркину, тогда возглавлявшему так называемое министерство обороны самопровозглашенной "ДНР", доложил о ситуации такими словами: "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши "Буком" е***".

Можно ли верить показаниям Пулатова?

На заседании суда 3 ноября был показан двухчасовой видеофрагмент из двух бесед с Олегом Пулатовым, состоявшихся в России. Одна запись была сделана в феврале, то есть накануне начала процесса, а вторая — 22 октября. Пулатов в своих показаниях сообщил, что ничего не знал о нахождении "Бука" у сепаратистов и никак не участвовал в его транспортировке.

По словам обвиняемого, если в его разговорах и упоминался "Бук", то делалось это для "дезинформации" противника. Пулатов несколько раз повторил, что ЗРК "Бук" был не нужен сепаратистам, поскольку, мол, у них были другие системы ПВО, в частности ПЗРК и комплекс "Стрела-10". Он также уверяет, что данные о потерях сепаратистов были специально преувеличены.