Если Россия, Финляндия и Дания наберут по 3 очка. Кто пройдет дальше?

После двух туров пропуск в 1/8 финала гарантировали себе бельгийцы, набравшие 6 очков. Следом расположились Россия (3), Финляндия (3) и Дания (0).

Что сказано в Регламенте Евро-2020?

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы Дания сыграет 21 июня дома с Россией, а Бельгия проэкзаменует в Петербурге Финляндию. Ситуация может сложиться так, что Россия, Финляндия и Дания завершат групповой этап, набрав по 3 очка. Кто из них займет тогда второе место в группе?

Ситуация с равенством очков у двух или более команд прописана в регламенте Евро-2020. Их места определяются по следующим критериям:

- наибольшему числу очков, набранных в матчах между этими командами

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами

- наибольшему числу мячей, забитых в матчах между этими командами

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа

- наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах группового этапа

- наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа

- наименьшему числу дисциплинарных баллов, начисляемых за желтые и красные карточки.

Чтобы выйти в плей-офф, Россия должна сыграть вничью с Данией

Если Россия, Финляндия и Дания наберут по 3 очка, то российская команда вылетит с Евро-2020 из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

При поражении Россия от Дании со счетом 0:1 три команды наберут по 3 очка и у них будет одинаковая разница забитых и пропущенных мячей - 0. Тогда придется считать общую разницу - у России она очень плохая. На Евро-2016 ни одна команда, набравшая 3 очка с отрицательной разницей мячей, не прошла в плей-офф.

Подопечным Станислава Черчесова для выхода в 1/8 финала чемпионата Европы нужна ничья в гостевом поединке с Данией. Тогда она наберет 4 очка. Если Финляндия сыграет вничью с бельгийцами, то тоже наберет 4 очка, но Россия обойдет финских парней по личной встрече и займет второе место (вариант победы финнов над Бельгией не рассматривался).