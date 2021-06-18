ВИДЕО | От Фигу до Шика: голы-шедевры в первых турах чемпионатов Европы
Подборка лучших голов первого тура ЕВРО-2020:
1. Патрик Шик. Матч Шотландия — Чехия (0:2), 14 июня, Глазго. Самый эффектный гол первого тура. Его автором стал Патрик Шик. Чешский нападающий заметил, что вратарь соперника Маршалл далеко вышел из ворот, и зряче пробил почти с центра поля. Мяч, пролетев 45,44 метра, влетел под перекладину!
До Шика никто на турнире не забивал с более дальнего расстояния. Чешский нападающий из "Байера" стал рекордсменом чемпионатов Европы с 1980 года — с тех пор, как ведется такая статистика. Чех подвинул на второе место дальний удар Торстена Фрингса по воротам голландцев в 2004-м и гол россиянина Владимира Бессчастных в ворота тех же чехов в 1996-м.
2. Андрей Ярмоленко. Матч Нидерланды — Украины (3:2), 13 июня, Амстердам. При счете 2:0 в пользу голландцев на 75-й минуте украинец Ярмоленко нанес роскошный удар с 22-х метров. Мяч по дуге залетел в "девятку" — как ни старался Стекеленбург, предотвратить взятие ворот не сумел.
3. Штефан Лайнер. Матч Австрия — Северная Македония (3:1), 13 июня, Бухарест. Австрийцы открыли счет на 18-й минуте. Забитцер слева сделал диагональный навес к дальней штанге, где прибежавший в атаку защитник Лайнер в акробатическом прыжке аккуратно пробил с лета мимо Димитриевски.
4. Криштиану Роналду. Матч Венрия — Португалия (0:3), 15 июня, Будапешт. На 90-й минуте, уже коменсированное время, в ходе позиционной атаки португальцев Роналду, дважды сыграв в "стеночку" с Рафой Силвой, оказывается позади защитников, обводит вратаря и с центра штрафной поражает пустые ворота.
На официальном сайте УЕФА также подготовили подборку самых стильных голов стартовых туров за всю историю чемпионатов Европы (видео — здесь). В список вошли шедевры в исполнении итальянца Антонио Конте, француза Димитри Пайета, испанца Рафаэля Гордильо, француза Самира Насри, немца Андреаса Меллера, шведа Златана Ибрагимовича, португальца Луиша Фигу и хорвата Луки Модрича.