У берегов Шри-Ланки затонуло судно с химикатами

Оператор X-Press Pearl, находившегося приблизительно в 18 км от города Коломбо, заявил, что судно оказалось под водой на глубине 21 метр.

Глава Управления по защите морской среды республики, в свою очередь, уточнил AP, что доставать затонувший корабль небезопасно из-за нестабильного положения моря. Известно, что этот период завершится не раньше сентября.

Пожар на судне начался 20 мая, когда оно ожидало входа в местный порт. Членов экипажа эвакуировали сразу после взрыва на борту. Возгорание могли спровоцировать перевозимые грузы.