Каждый микрорайон Ласнамяэ от Вяо и до Паэ теперь можно... послушать!

Каждый микрорайон, от Вяо и до Паэ теперь можно послушать. Если вы будете гулять, например, по Сикупилли, вы сможете по-новому открыть это место через музыку. Заметить то, что раньше не замечали. Почувствовать дыхание города, услышать стук сердца дорог.

Живые инструменты, напевы Сетомаа, пианино, современные ритмы, лишь малая часть того, что ждет вас в этом альбоме.