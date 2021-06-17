ПОДКАСТ | Футбольный эксперт: на 99% уверен, что Россия выйдет из группы. Прогнозы на матч Россия — Дания

Следующий матч Россия сыграет с Данией 21 июня. Эксперт Владимир Воскобойников считает, что Россия победит 2:1. "Я на 99% уверен, что Россия выйдет из группы. Все-таки мне кажется, Россия победит в этом матче.

Прогнозы от журналистов RusDelfi. Андрей Шумаков: "Дания будет действовать с позиции силы. Дания играет дома, Россия в гостях впервые. К сожалению, я не заметил пока порядка и дисциплины, не понимаю, что они хотят делать в атаке. Пока это просто — отдай мяч сопернику и навяжи борьбу. Счет будет 2:0 в пользу Дании". Виталий Бесчастный: "У датчан топ-футболисты и лидеры топ-клубов в каждой линии: Кьер, Поульсен, Хейбьерг. Есть ошушение, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу скандинавов".

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В среду днем, сборная России по футболу выиграла у сборной Финляндии с минимальным счетом 1:0. Гол забил Алексей Миранчук.

"Станислав Черчесов все сделал правильно. Многие не очень хорошо к нему относятся, к сожалению. Он изменил тактику после матча с Бельгией, вчера команда играла в 5 защитников, а не в 4. Заменил Семенова, Шунина, а на поле появился Миранчук", — отметил футбольный эксперт Владимир Воскобойников.

"У меня ошушение, что Россия уже на второй матч подряд выходит с трясущимися ногами, с круглыми глазами размером в пять копеек. VAR спас россиян, ведь финны забили уже на третьей минуте. Это ошибка обороны, потеря мяча в центре поля", — добавил Андрей Шумаков. "Многие говорят, что Финляндию нужно спокойно обыгрывать. Хотя это сильная команда, примерно на одном уровне с Россией. Да, у них нет игроков с таким опытом игр в Лиге чемпионов, но они сильны духом, сплоченностью", — сказал Виталий Бесчастный.