За рубежом
17.06.2021, 14:30

МВД Финляндии: трудовая миграция с понедельника разрешена всеми видами транспорта

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Irina Mägi
Министерство внутренних дел Финляндии сообщило сегодня, что рабочая миграция из стран Европейского союза и Шенгенской зоны разрешается с понедельника всеми видами транспорта.

К тому же въезжать из стран ЕС и Шенгенской зоны в Финляндию могут туристы, у которых завершен курс вакцинации или те, кто переболел Covid-19 менее, чем полгода назад.

Министр внутренних дел Финляндии Мариа Охисало выразила удовлетворение принятым финскими властями решением.

"Хорошие новости! Мы открыли сегодня рабочие поездки, что облегчит ситуацию особенно для жителей Швеции и Эстонии. К тому же в дальнейшем вакцинированные смогут приезжать в страну в обычном порядке, что просто великолепно с точки зрения туристического сектора", — написала Охисало в Twitter.

Пограничный контроль между Финляндией и странами Шенгена будет действовать до 11 июля.

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