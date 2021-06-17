Евро-2020 | Победа Российской сборной: с Пукки справились, как будет с датчанами?

Через 3 минуты после начала игры случился ледяной душ. Похьянпало, герой матча с Данией, в окружении 3-х игроков сборной России точно пробил головой. Хорошо, что есть ВАР, и наличие у финского форварда микро-офсайда превратило потенциальную простуду от холодного душа в оздоровительные водные процедуры. Россия поняла, что в атаку нужно идти с холодной головой и атаки повела более размеренно.

Повторял и буду повторять: Черчесов — не догматик. Есть у него и планы В, и варианты составов. Только должен клюнуть жареный петух. Это не только у Черчесова, у многих из нас. Вот он и клюнул по-бельгийски. И сразу три смелых решения. Сафонов вместо Шунина, Дивеев вместо Семенова и Миранчук вместе с Головиным в стартовом составе. Лишь одному принципу Станислав Саламович изменить не смог — Дзюбе. Но это было бы уж слишком демонстративный отказ от устоев, в таких случаях может футбольный самолет и в штопор уйти. Да и Дзюба с таким соперником может быть и полезен (что, в общем-то, и произошло). Если не с таким составом и соперником побеждать, то когда?

Стоп, пока параллели можно на этом закончить. Будущее покрыто туманом и в этом его прелесть. Это была игра "икс", в первую очередь, для Станислава Черчесова . Его стиль игры и вариативность состава в последнее время стали опускать уже до уровня простейших микроорганизмов. Мол, все по блату "вешают на Дзюбу" и ходят пешком по полю без замен до 50-и лет…

Как же эта игра напомнила матч с Грецией на Евро-2008! Тот самый, полуфинальный, бронзовый для России. А помните, как все начиналось!? Вынос 1:4 от испанцев и отчаянный возглас комментатора Виктора Гусева: "Роман Широков — не уровень сборной России!" Потом позор из каждого утюга перед игрой с Грецией, уже видно, что не слишком сильной, но все еще — победителем предыдущего Евро-2004. Судорожный, нервный матч, с рефлексией и не слишком убеждающей игрой, судьбу которого решил один эпизод — смелый пас Семака ударом через себя на Зырянова. Потом к решающей игре со Швецией вернулся в строй Аршавин и…

Катят мяч Оздоеву — удар выше. Дзюба старательно измеряет мячом расстояние от себя до штанги — офсайд. Похьянпало опять свободно чувствует себя в российской штрафной, но не попадает по мячу. Сафонов в игре: головой опережает Теему Пукки за линией штрафной.

Смущают скорости сборной России и физическая форма некоторых игроков, во главе с Дзюбой. На ЧМ-18 сборная Черчесова временами порхала, как бабочка и жалила, как пчела. Здесь же ползает. Временами. А сбор то был тот-же самый: тяжелый, австрийский, в Нойштифте. Что-то пошло не так, или выходим на пик формы по методике Валерия Лобановского — к третьему матчу в группе?

Шел обмен полумоментами. Наши действовали поострее. Фернандес в отчаянном прыжке скидывает мяч на угол Дзюбе, но тот, увы, действует ногой как кочергой. Но хуже то, что Марио после падения на спину покидает поле только на носилках. Все не слава Богу, Караваев меняет российского бразильца.

Баринов хватает за футболку Камара — желтая. Дивеев падает на ровном месте и чуть не устраивает Похьянпало выход один на один — Джикия страхует товарища. Позитив-то будет?

На 37-й минуте получается отличная атака у России. Уронен не дает забить гол, а сам забивает в свои ворота…Караваева. Следом Баринов трогает за лицо Пукки. Осторожно, желтая у Дмитрия уже есть!

Команды Черчесова чаще забивают на последних минутах тайма, чем пропускают. 6 минут добавлено к первой половине игры, а финны подсели, это заметно. Миранчук, до этого смотрелся не слишком понимающим своих партнеров. Поэтому, когда Алексей получает от Дзюбы мяч в штрафной на 2-й добавленной, хочется паса. А Миранчук сместился в центр от двух защитников и неотразимо пробил с левой в дальний угол: 1:0! Такой нужный гол — и для самого Миранчука, и для сборной России!