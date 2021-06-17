ФОТО | В Ида-Вирумаа молния ударила прямо в движущийся грузовик

20 мая грузовик Scania засыпал гравием дорогу в районе Аувере. Шел сильный дождь. По словам водителя, выехав на открытый участок, он услышал взрыв в колесах грузовика и полуприцепа, и они загорелись. Водитель не пострадал, а проведенное расследование показало, что в грузовик ударила молния, которая ушла в землю через ходовую часть. Пришлось заменить четыре шины и один диск, в связи с чем было выплачено страховое возмещение в размере чуть более 1500 евро.