Клещ: маленький, но опасный. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя?

Самка клеща может откладывать до 2000 яиц. Из яиц появляются крохотные личинки, имеющие шесть ног. Через некоторое время личинка превращается в нимфу. Нимфа — это фаза развития клещей, и нимфа внешне похожа на взрослую особь, но меньше размером. Нимфа превращается во взрослую особь — самца или самку. Таким образом, клещи разного размера являются стадиями развития одного вида, а не клещами разных видов. В условиях Эстонии цикл развития продолжается, как правило, от трех до семи лет. Клещи питаются исключительно кровью животных. Перед каждой линькой клещ должен всосать порцию крови, как правило, во всех фазах развития клещи питаются однократно. Взрослые самцы могут сосать кровь и многократно. Длительность жизненного цикла зависит как от наличия питания, так и от погодных условий.

Самцов и самок клещей различают по спинному щитку: у самцов щиток покрывает всю спину, у самок — только половину тела. Длина тела самцов 2,4–2,8 мм. Самки немного больше — 3–3,6 мм.

Клещи относятся к классу паукообразные, подклассу членистоногие, семейству иксодовые клещи. Это означает, что одним из характерных признаков клещей является наличие у взрослых особей восьми конечностей. В передней части расположен хоботок, при помощи которого клещ сосет кровь.

Чтобы понять, собачий это или таежный клещ, потребуется микроскоп, но даже и под микроскопом определить вид бывает непросто. Кроме того, установлено, что собачий и таежный клещи могут скрещиваться между собой и давать потомство. Из обнаруженных в Эстонии клещей 11% оказались гибридами.

В Эстонии известны четыре вида клещей: Ixodes trianguliceps Birula, 1895; Ixodes persulcatus Schulze, 1930, таежный клещ; Ixodes ricinus Linnaeus, 1758, собачий клещ; Ixodes apronophorus Schulze, 1924. Из этого списка интерес для нас представляют, в первую очередь, собачий клещ (Ixodes ricinus) и таежный клещ (Ixodes persulcatus), поскольку эти клещи являются наиболее многочисленными и широко распространенными видами. Эстония является тем местом, где встречаются оба этих вида.

Объектами питания личинок клещей являются в основном обитающие на поверхности земли небольшие животные — мыши, бурозубки, птицы, реже пресмыкающиеся. Они не в состоянии проткнуть своим хоботком кожу крупных животных. Нимфы и взрослые особи клещей сосут кровь, в том числе, и крупных животных — косуль, лосей, домашнего скота, собак и кошек и, конечно, людей.

Большую часть своей жизни клещи во всех фазах развития проводят во влажной почве, в перегнивших растительных останках. Там они зимуют, переваривают пищу, дожидаются благоприятной погоды. От места, где личинки вылупились из яиц или полиняли, клещ сможет в лучшем случае отойти метров десять. Самостоятельно добраться до животного-жертвы он способен только в том случае, если животное будет продолжительное время лежать на земле в непосредственной близости от клеща.

В хорошую погоду клещи забираются на ближайшую травинку, веточку и ждут, когда мимо растения пройдет какое-нибудь животное, к шерсти которого они могут прикрепиться. Затем клещ перебирается на такое место на теле, где он может сосать кровь.

Почему клещи опасны?

За время существования в разных фазах своего развития один клещ должен напиться крови по меньшей мере трижды — в фазе личинки, нимфы и взрослой особи. Каждый раз клещ сосет кровь у разных животных. Именно это обстоятельство делает клещей опаснейшими животными в наших лесах, потому что возбудители болезней — спирохеты, вызывающие клещевой боррелиоз, и вирусы, являющиеся причиной клещевого энцефалита, — могут передаваться от одного животного другому именно через клещей.

В природе естественным резервуаром боррелиоза и энцефалита являются мелкие млекопитающие — мыши, крысы, белки, бурозубки, ежи, зайцы и обитающие на земле птицы. Когда клещ сосет кровь у животного, в крови которого присутствуют возбудители болезни, последние передвигаются в слюнные железы клеща. И когда в следующий раз клещ присасывается к другому животному, вместе со слюной он впрыскивает в кровь животного-жертвы возбудителей болезни.