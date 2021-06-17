Россия и Китай показали лунную станцию. Ее хотят построить к 2035 году

Автоматические станции, которые фигурируют в презентации ("Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27") — проекты, которые Россия начала создавать задолго до решения о строительстве лунной станции. Со стороны Китая также на первом этапе участвуют аппараты, которые разрабатывались вне этой программы.

Как сказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, хотя Россия и объявила об участии в таком масштабном проекте, в реальности от нее не требуется вкладывать значительные средства в лунную программу.

"Они как делались, так и будут делаться"

9 марта 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. В презентации же говорится, что Россия и Китай готовы сотрудничать в программе освоения Луны и с другими странами.

Возле одного из строений, чье назначение никак не определено, в презентации изображены два космонавта. Вокруг находятся различные роботизированные комплексы.

Судя по кадрам презентации, на территории станции планируется установить телекоммуникационный модуль, командный центр, энергетический модуль, взлетно-посадочную площадку, модуль наблюдения, лабораторный, технологический, исследовательский модули и модуль связи с Землей.

Второй этап — строительство станции. Этот этап, согласно презентации, должен пройти в 2026-2030 годы. Во время второго этапа будут задействованы аппараты "Луна-28" и "Чанъэ-8". С 2030-го по 2035 год на Луне должны быть возведены основные объекты станции, после чего начнется ее эксплуатация.

Китайские "Чанъэ-6"и "Чанъэ-7", а также российские станции "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" пока готовятся к полету.

Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, включает запуск к Луне шести исследовательских аппаратов — трех китайских и трех российских. При этом включенный в программу китайский "Чанъэ-4" уже совершил посадку на Луну в 2019 году.

Об этом говорится в презентации, представленной в среду на официальных сайтах Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации.

"На практике то, что их вписали в российско-китайскую станцию, ничего не меняет. Они как делались, так и будут делаться. Ну а номинально включили и международное сотрудничество — все стороны довольны, хотя на практике это ничего не меняет", — считает Моисеев.

По словам эксперта, в России сейчас нет проекта создания лунной базы, и за 15 лет, которые указаны в презентации, вряд ли удастся разработать такую программу.

Научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на презентации, сказал Би-би-си, что первая фаза реализации совместной лунной программы действительно остается без значительных изменений, а более плотная совместная работа запланирована на период после 2026 года.

"[После 2026 года] российские и китайские миссии имеют между собой общую программу исследований. Чтобы не каждый сам за себя, а запускаются две миссии. И работают они совместно с обменом данными и решением общих задач", — рассказал он.

Финансирование этого проекта не предусмотрено Федеральной космической программой России, которая действует с 2016-го до 2025 года.

По мнению обоих экспертов, финансирование лунной станции должно быть включено в следующую 10-летнюю программу, которая начнет действовать с 2026 года.

Необитаемая лунная станция

Россия и Китай собираются строить на Луне именно станцию, а не базу, и главное отличие в том, что на станции будут действовать автоматические аппараты, а на базе могут присутствовать люди, сказал Моисеев.

Пилотируемая космонавтика, включая и исследования любых небесных тел, гораздо более затратная, чем применение автоматов.

По словам Котова, в российско-китайской программе пока речь идет только о проекте необитаемой лунной станции. Он считает, что не следует рассматривать присутствие двух человеческих фигур на презентации, равно как и остальные объекты, как какой-то четкий план.