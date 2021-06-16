Евро-2020: Суперпас Бэйла вывел Уэльс на первое место

Героем матча в Баку стал Гарет Бэйл, дважды ассистировавший своим партнерам. В конце первого тайма он расчетливой передачей на Аарона Рэмзи отсек всех соперников, а полузащитник "Ювентуса", оставшись один на один с голкипером, грамотно распорядился мячом.

В добавленное арбитром время Бэйл при розыгрыше углового вывел на ударную позицию Коннора Робертса, который и установил окончательный результат матча.

Бронзовый призер Евро-2016 Уэльс одержал первую победу на чемпионате Европы. Уэльс вышел на первое место в турнирной таблице - 4 очка. Правда, уже через несколько часов валлийцев может обойти сборная Италии, которая встречается в Риме со Швейцарией.