16.06.2021, 21:05
Евро-2020: Суперпас Бэйла вывел Уэльс на первое место
EPA
Футболисты сборной Уэльса победили во втором туре чемпионата Европы Турцию - 2:0 (1:0). Этот результат вывел валлийцев на первое место в турнирной таблице.
Героем матча в Баку стал Гарет Бэйл, дважды ассистировавший своим партнерам. В конце первого тайма он расчетливой передачей на Аарона Рэмзи отсек всех соперников, а полузащитник "Ювентуса", оставшись один на один с голкипером, грамотно распорядился мячом.
В добавленное арбитром время Бэйл при розыгрыше углового вывел на ударную позицию Коннора Робертса, который и установил окончательный результат матча.
Бронзовый призер Евро-2016 Уэльс одержал первую победу на чемпионате Европы. Уэльс вышел на первое место в турнирной таблице - 4 очка. Правда, уже через несколько часов валлийцев может обойти сборная Италии, которая встречается в Риме со Швейцарией.