Футболист сборной России покинул поле на носилках. Неужели еще одна потеря?

Подключившись в атаку, натурализованный бразилец неудачно упал на спину. С поля 30-летнего футболиста унесли на носилках. Прямо со стадиона Марио доставили в одну из больниц Петербурга.

За сборную России Фернандес сыграл 31 матч, в которых забил 5 мячей - хороший результат для защитника. Больше Марио в нынешнем составе сборной России отличились лишь Артем Дзюба, Денис Черышев и Алексей Миранчук. На чемпионате мира 2018 года Фернандес сравнял счет в четвертьфинальном поединке с Хорватией. В этом году защитник ЦСКА забил два мяча в отборочных матчах чемпионата мира с Мальтой и Словакией.

У Фернандеса подозревают травму грудного отдела позвоночника, сообщают российские СМИ. Ранее сборная России потеряла 37-летнего полузащитника Юрия Жиркова, которого пришлось заменить в стартовом поединке чемпионата Европы с Бельгией. По последней информации, повреждение позвоночника у Фернандеса все же не обнаружено. Футболист улетел с командой в Москву, где будет находиться под наблюдением врачей.

Сборная России победила Финляндию со счетом 1:0. Заключительный матч группового этапа чемпионата Европы россияне проведут 21 июня с Данией.