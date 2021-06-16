Российские футболисты за победу над финнами получили 1 млн евро

Каждый из 24 участников чемпионата Европы в качестве стартового бонуса получил от УЕФА 9,25 млн евро.

За каждую победу в матче группового турнира команда (правильнее сказать - национальная федерация) получает 1 млн евро. В случае ничейного исхода размер премии составляет 500 000 евро.

Выход в 1/8 финала гарантирует 1,5 млн евро, игра в четвертьфинале принесет дополнительно 2,5 млн евро.

Четыре полуфиналиста турнира получат по 4 млн евро. Выход в финал принесет еще 5 млн евро. За победу в финальном матче полагается 8 млн евро.

Победитель чемпионата Европы (в случае победы в трех матчах группового турнира) может максимально заработать 28,25 млн евро.