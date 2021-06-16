Евро-2020 | Эстонские болельщики не верят в победу России на ЧЕ, но активно ставят на Финляндию

Не секрет, что футбол является среди пользователей букмекерских контор самым популярным видом спорта. Важные соревнования, такие как проходящий сейчас чемпионат Европы, еще больше подогревают интерес беттеров. По словам аналитика Betsafe Ивана Шпола, в этом году среди игроков, делающих ставки на ЧЕ, особенно популярны три страны.

”Больше всего наши пользователи верят в победу Италии — на нее сделано более 35% всех ставок на ЕВРО-2020. Затем следует Франция с 24,4%. Обе страны, несомненно, великие футбольные державы — коэффициенты их победы на данный момент составляют 8,00 и 4,60 соответственно. Согласно актуальным предсказаниям, именно Франция с наибольшей вероятностью станет победительницей чемпионата”, — сказал Шпол.

По словам аналитика, интерес представляет то, что на третьем месте по числу ставок находится Финляндия — на северного соседа поставили примерно 14% игроков. ”Хоть многие эстонские футбольные фанаты очень ценят, к примеру, Англию, вдвое больше ставок на портале Betsafe сделано на финскую сборную, победу над которой со счетом 1:0 сборная Эстонии одержала в начале месяца в товарищеском матче”, — прокомментировал представитель Betsafe. Коэффициент победы Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020 на настоящий момент составляет 350,00.

На победу России, Дании или Швейцарии, например, на портале Betsafe не сделано ни одной ставки. Ставки на победу Испании — одной из наиболее успешных футбольных держав в истории — составляют всего 1,31% от их общего числа.