16.06.2021, 20:56
ГАЛЕРЕЯ | Peugeot представил в Эстонии свои самые мощные серийные модели(2)
Обладая реальной суммарной мощностью в 360 л.с. за счет комбинации двух электродвигателей и двигателя внутреннего сгорания, двух видов энергии и полного привода, новые модели 508 и 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED обеспечивают оптимальное тяговое усилие и эффектный разгон с максимальным крутящим моментом в 520 Н·м.
Наиболее важные показатели: разгон до 100 км/ч за 5,2 сек, расход топлива в смешанном цикле составляет 2,03 л/100 км, объем выбросов СО2 составляет 46г/км.
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