Евро-2020 | Украина проиграла — молодцы! Россия проиграла — позор! Справедливо? Блогер RusDelfi возмущен

А точно она была хороша? Сравним статистику: по всем показателям у России и Украины равенство, мячом голландцы владели даже на 3% больше, чем Бельгия. Идентичны и показатели xG, разве что у России он меньше (0,3) по забитым (у Украины — 0,58). И это что, пардон, большая разница? По классической схеме определения голевых моментов у матча Бельгия — Россия - 5:1 (в пользу бельгийцев), у игры Голландия — Украина — 7:3. Причем до 70-й минуты, когда голландцы бросили играть, были те же пресловутые 5:1. Это вообще характерный разбег моментов на этом Евро в играх "фаворит" — "аутсайдер". Перевес по моментам 5:1 был в играх Италия-Турция и Англия — Хорватия. В матче Австрия — Северная Македония было 5:2. Во всех упомянутых играх было также трехкратное превосходство фаворитов по показателю xG. И что-то ни хорваты, ни "македоняне", ни турки не бьются в приступе яростной истерики…

Я это все к чему? Все определяет конечный, а не промежуточный результат. И реакция на отдельные игры не должна перевешивать разум. Сейчас мне уже с утра пишут, как "хороша была Украина с Голландией, не хватило чуть-чуть, так приятно на нее смотреть, в отличии от России".

При этом никто не вспоминает, что эта же команда играет вничью с Казахстаном, Финляндией, Саудовской Аравией (как бы про сборную Черчесова бы написали за последние два результата) и Бахрейном. А еще чуть раньше сборная Украины проигрывала дома (!) Мальте. И, кстати, Украина в ноябре сборной Польши в товарищеском матче проиграла 0:2. Ну, это же нормально, готовятся ребята….Россия сыграла в Польше 1:1. "Кошмар, у поляков был третий состав, без Левандовски, Черчесова в отставку!". И никто не вспоминает, что у Украины это — шестое(!) поражение подряд на Евро. И что это — повторение антирекорда Евро сборной Югославии.

У украинского футбола ситуация чуть другая. Они то молодежный ЧМ выиграют, то в полуфинал ЛЕ вскочат, то в группе с "Реалом" и "Интером" 8 очков наберут. И сборную их принято хвалить. Как-же, они смелые, молодежи доверяют, победили при Шевченко Португалию, Испанию, сыграли вничью в Италии и Франции! Учитесь, наши недотепы, как надо играть!

Ну, что пришла пора собирать дизлайки и отписки)…. Мне не нравится пока, как выглядит сборная России . Но я болею за эту сборную и никогда не понимал негативной истерии вокруг нее. Когда последний раз хоть один из российских клубов выходил в полуфинал еврокубка? Нет, вышли в группу молодежного Евро, чуть не о….обманулись, в общем, от радости. Да и первая сборная до Черчесова на ЧМ радовала 10 лет назад. Возможно, он как тренер сборной уже себя исчерпал. А может и нет. Ну так, три матча пройдет и сделаем выводы…

Вот, что пишет телеграм-канал "Аналитика простым языком", сравнивая тепловые карты матчей Бельгия — Россия и Нидерланды — Украина:

Карты распределения ожидаемых голов по минутам примерно одинаковы. Голландия должна была забивать уже в начале, но распечатала ворота Бущана только во втором тайме. России не повезло пропустить быстро, хотя по ожидаемым голам в какой-то момент даже вышли вперед, не говоря уже про угрозу от передач.

Иными словами, игры с точки зрения остроты в атаке получились похожими. Но как написал один автор: ”А теперь угадайте, кого будут хейтить больше. Справедливо ли это?”

Единственное, в чем украинцы превзошли россиян, это удары по воротам 8(5) против 5(1). Молодцы. Вот только показатель Бельгии по ударам по воротам - 9(4) (меньше, чем у Украины!). А сами украинцы получили по своим от Нидерландов 15(7). Что из этого следует? То, что нельзя эти две игры сравнивать в принципе! Бельгийцы играли с Россией вязко, позиционно. Возможно, у Черчесова и был атакующий план (в первые 15 минут это было видно), но он был разрушен тупейшим голом имени Семенова. Дальше Бельгия играла по счету, им не нужно было тратить лишнюю энергию, а наши переломить этот ход матча не смогли.

Голландцы же не стали связывать украинцам ноги, прекрасно понимая, что в открытой игре они будут иметь больше шансов, чем соперник. И переиграли команду Шевченко по всем статьям. А когда бросили играть и минут на 8 устроили себе передышку, позволив сопернику счет сравнять, моментально перестроились и забили победный. Итог игр один: аутсайдер проиграл, пропустив три мяча! Но у них президент страны пишет (после поражения):

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды.Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше. Впереди две важные игры и победа.Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это — про Украину. Ибо это сегодня — про вас"

А у нас же, такое ощущение, сборную бросили все. Болельщики в нее плюют даже после побед, либеральная их часть еще и приводит в пример сборную Украины, по поводу и без. А российский же президент не удостоил посещением матч с Бельгией, хотя тот проходил в Санкт-Петербурге. Это непорядок. Пусть сборная России знает: у нее есть, как минимум, один болельщик, Автор этого текста!

В сборной Украины есть много интересного. Все по отдельности они — симпатичные ребята. Но после всех этих историй с формой, лозунгами и львовским пивом (интересно, наливал ли кто-нибудь в России бесплатно за каждый гол Нидерландов, или русские, все-таки, выше этого?), я определился с позицией: за Россию я болею всегда, хоть она по 0:14 всем лети, аки киношный "ГазМяс". Играют братские (без всяких кавычек) команды одинаково (не очень, честно скажем, умело). А реакция — разная. Категорически с этим не согласен. Еще раз: все определит конечный результат.

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