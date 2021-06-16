За рубежом
16.06.2021, 12:37

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ | "Путину не нужна холодная война": Байден подвел итоги саммита

 (153)
16 июня в Швейцарии проходит историческая встреча. Президент России Владимир Путин впервые встречается со своим коллегой из США Джо Байденом.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена началась 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13.35 по местному времени (14.35 по Таллинну).

Ниже — главные события встречи.

”13.35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита”, — отмечается в документе. Перед ней запланирована протокольная съемка. В графике подчеркивается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16.40 по местному времени (17.40 мск) ”продолжает расширенную двустороннюю встречу” с российским президентом. Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент, сообщает EurAsia Daily.

Оставить комментарий Читать комментарии (153)