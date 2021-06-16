Итоги саммита США-ЕС: договорились защищать демократию от России, решили торговый спор и пригрозили Лукашенко

Как Байдена принимали в Евросоюзе

Ни Мишель, ни фон дер Ляйен не были уставшими от Байдена. "Господин президент, дорогой Джо, мы так рады приветствовать вас в Брюсселе. Вы вернулись в Брюссель, а Америка вернулась на глобальную сцену. Это прекрасная новость", — не скрывая улыбки, говорил Мишель во время протокольной съемки в здании "Европа", где заседает Евросовет.

Ему вторила фон дер Ляйен, также выйдя далеко за пределы обычной дипломатической любезности: "Какая радость принимать вас здесь, какая честь! Тот факт, что вы приехали так рано во время вашего (президентского. — Ред.) срока, подчеркивает вашу личную приязнь к Европе. И мы очень это ценим".

Если кто и был уставшим, так, возможно, Байден, потому что он до 22.00 накануне принимал участие в саммите НАТО. Президент США был намного более сдержанным, чем оба лидера ЕС. Он лишь поблагодарил за "хороший" прием и добавил: "Америка вернулась… Иметь прекрасные отношения с НАТО и с ЕС чрезвычайным образом отвечает интересам Америки".

От кого Евросоюз и США намерены защищать демократию в мире

После этого три лидера провели переговоры, главными темами которых стали борьба с пандемией и изменениями климата, торговля и технологическое сотрудничество, а также защита демократии в мире. Последняя тема стала одним из лейтмотивов сотрудничества между Европой и США после того, как Байден стал президентом. И речь идет о защите демократии прежде всего от двух стран.