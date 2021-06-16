Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы(2)
Героем матча в Риме стал Мануэль Локателли, забивший два мяча. Окончательный результат на 89-й минуте установил Чиро Иммобиле. Итальянцы второй матч подряд выиграли со счетом 3:0.
Италия занимает первое место в А-группе - 6 очков. Далее расположились Уэльс (4), Швейцария (1) и Турция (0).
Заключительный тур в А-группе состоится 20 июня. Италия будет принимать в Риме Уэльс, а Швейцария сразится в Баку с Турцией.
Если Италия займет первое место в групповом турнире, то в 1/8 финала она сыграет в Лондоне со второй командой С-группы, в которой выступают Голландия, Австрия, Северная Македония и Украина. Если Италия финиширует второй, то ее ждет поездка в Амстердам на матч со второй командой В-группы, где соперничают Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.