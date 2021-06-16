ЧЕ по футболу
16.06.2021, 23:55

Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы

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Euro 2020 - Group A - Italy v Switzerland
Euro 2020 - Group A - Italy v Switzerland
Foto: MIKE HEWITT, Pool via REUTERS/Scanpix
Сборная Италии во втором туре чемпионата Европы по футболу разгромила в Риме Швейцарию - 3:0 (1:0). Одержав две победы, итальянцы первыми из участников Евро-2020 пробились в 1/8 финала.

Героем матча в Риме стал Мануэль Локателли, забивший два мяча. Окончательный результат на 89-й минуте установил Чиро Иммобиле. Итальянцы второй матч подряд выиграли со счетом 3:0.

Италия занимает первое место в А-группе - 6 очков. Далее расположились Уэльс (4), Швейцария (1) и Турция (0).

Заключительный тур в А-группе состоится 20 июня. Италия будет принимать в Риме Уэльс, а Швейцария сразится в Баку с Турцией.

Если Италия займет первое место в групповом турнире, то в 1/8 финала она сыграет в Лондоне со второй командой С-группы, в которой выступают Голландия, Австрия, Северная Македония и Украина. Если Италия финиширует второй, то ее ждет поездка в Амстердам на матч со второй командой В-группы, где соперничают Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.

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