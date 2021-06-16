Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы

Если Италия займет первое место в групповом турнире, то в 1/8 финала она сыграет в Лондоне со второй командой С-группы, в которой выступают Голландия, Австрия, Северная Македония и Украина. Если Италия финиширует второй, то ее ждет поездка в Амстердам на матч со второй командой В-группы, где соперничают Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.