Судебные документы: за что в 1981 году в СССР судили Евгения Пригожина, которого теперь весь мир знает как ”повара Путина”

Осужденный Пригожин и его адвокат просят исключить из приговора обвинения его в покушении на кражу в группе с осужденными Макеко, Ериным и Копаевым из квартиры 36 дома 26 по ул. Брянцева, ссылаясь на добровольный отказ участников преступления от доведения его до конца, исключить по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Коваленко указания от участия в преступлении Бушмана и Макеко с учетом показаний осужденных о том, что Пригожин самостоятельно совершил это преступление, исключить по этому же эпизоду указания о причинении потерпевшему значительного материального ущерба и переквалифицировать действия осужденного на ч. 2 ст. 147, снизить наказание, исключить обвинение в участии в краже с Макеко и Бушманом личного имущества потерпевших Ростовцевых с учетом показаний осужденных в судебном заседании о том, что эту кражу совершила Макеко без помощи других осужденных, переквалифицировать действия осужденных с ч. 2 ст. 146 на ч. 1 этой статьи по эпизоду разбойного нападения на Королеву с учетом показаний осужденных в судебном заседании о том, что Пригожин самостоятельно совершил разбойное нападение без участия в преступлении других осужденных, исключить из приговора осуждение по ст. 210 УК РСФСР за отсутствием состава преступления, так как не установлена осведомленность Пригожина о несовершеннолетии Копаева, снизить назначенное судом наказание с учетом уменьшения объема вины и переквалификации действий осужденного.