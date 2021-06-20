А вы помните такое? 10 первых игр о Нэнси Дрю — обзор от блогера RusDelfi
Квесты серии ”Нэнси Дрю” преимущественно рассчитаны на девочек-подростков. Ну а я уже взрослый мужчина за 30.
А если взрослый мужчина за 30 хочет играть в квесты для девочек-подростков, он будет играть в квесты для девочек-подростков!
Я хотел перепройти все игры серии и составить рейтинг лучших, но потом понял, что на это уйдёт много времени: игр существует уже больше трёх десятков. Так что давайте сделаем обзор-рейтинг первых десяти, которые я уже успел перепройти.
А знаете, почему я пишу этот пост? А потому что могу!
1. Secrets Can Kill/Секреты могут убивать (1998 год)
Первая проба пера в серии и, надо сказать, проба не самая удачная. Если уже вторая игра серии, вышедшая спустя год, выдерживает проверку временем (про графику мы не говорим, она в ”Нэнси Дрю” никогда не играла особой роли), то в первую играть откровенно скучно. Головоломки очень условные, дополнительные сложности для квестов выглядят натужными, атмосферы вообще никакой, а разгадка тайны вообще получается смехотворной: никто не виноват, все хорошие ребята, кроме чувака, который до финальной сцены вообще не появлялся.
Но игре стоит отдать должное за смелость: в ней происходит настоящее убийство, к тому же в деле замешаны наркотики. Остальные игры будут более стерильными. Посмотрим в будущем, какой получился ремейк игры.
Место в моём рейтинге: 9
2. Stay Tuned for Danger/Опасность за каждым углом (1999)
Со второй игры серия начала обретать фирменные очертания и особенности. Как положительные, так и отрицательные. Здесь уже есть круг подозреваемых, атмосферность и интересные местности, но при этом и некоторые бессмысленные повторяющиеся действия (например, всегда отмечаться у охраны на входе), и неочевидные ходы, до которых практически невозможно самому дойти. Игра небольшая, но под конец начинает немного надоедать из-за бытовых локаций студии.
Зато у нее есть очень крутая фишка, которой нет в других играх: в самом конце мы получаем шанс самостоятельно угадать личность преступника, исходя из имеющихся фактов.
Место в моём рейтинге: 7.
3. Message in a Haunted Mansion/Призрак в гостинице (2000)
Вот! Вот та игра, с которой можно вести полноценный отсчёт, поскольку именно в ней наконец-то были окончательно оформлены стилевые очертания серии! Если первая была робкой попыткой, вторая фундаментом, то третья показала себя во всей красе. Тут и интересные головоломки, и познавательные факты (Нэнси Дрю вообще частично образовательная серия), и просто шикарная атмосфера! И хоть вся игра проходит в одном здании, наскучить оно попросту не успевает. Ведь это старинный замок, да еще и с пролетающими в зеркалах духами, потайными комнатами и великолепным оформлением! Разработчики постарались на славу и вложили в игру всю душу.
Огромное спасибо жене и её музыкальной школе, которые помогли сыграть правильную мелодию на фортепиано.
Место в моём рейтинге: 3
4. Treasure in the Royal Tower/Сокровище королевской башни (2001)
Сразу после игры про старинное здание и запрятанное в нём сокровище разработчики выкатили игры про старинное здание и запрятанное в нём сокровище. Повторяемость сюжетов — еще одна фирменная фишка ”Нэнси Дрю”, тут ничего удивительного. Впрочем, лично меня это совершенно не напрягало. Ведь локации и головоломки были уже другие, а дух британского особняка с призраками трансформировался в атмосферу средневекового французского замка.
В этой игре стали проступать вечные проблемы условности сюжета, на которые лучше в ”Нэнси Дрю” не обращать внимания: перевезти целиком башню из Франции в США? Да еще и не найти в ней сокровища при перевозке? Впрочем, мы же в детской видеоигре, зачем придираться к таким вещам?
Место в моём рейтинге: 6
5. The Final Scene/Похищение в театре (2001)
А вот мы и подобрались к моей самой пока что нелюбимой игре серии. Технически первая часть еще хуже, но ей можно сделать скидку на серьезный тон (убийство, наркотики) и то, что это была проба пера. А вот ”Похищение в театре” для меня является провалом по всем фронтам, начиная от бессмысленных прогулок по локации и заканчивая поведением персонажей.
Вы извините меня, но такой некомпетентной полиции я даже в серии фильмов ”Такси” не видел. Ей сообщают, что подруга пропала, показывают доказательства, а в ответ получают: ”Да ерунда это всё, небось гуляет где-нибудь!” Вы меня извините, но я ещё могу различать условность сценария и тупость сценария. Нелогично ведёт себя и главный злодей: он видит, что его уловка с похищением человека ради предотвращения сноса театра не работает, но продолжает гнуть свою линию, хотя нисколько не убийца по характеру.
Ну и геймплей. Господи, вот как так можно было делать: Нэнси постоянно бродит по пустым декорациям театра, чтобы в какой-то из миллиона пустых декораций найти-таки маленькую точку с прилипшей жвачкой. Всё это выглядело как оочень неудачный эксперимент. Я пол-игры прошёл через прохождение, просто потому что не хотел в неё играть, а пройти до конца надо было.
Место в моём рейтинге: 10.
6. Secret of the Scarlet Hand/Тайна алой руки (2002)
Ещё один неудачный экземпляр в коллекции. Неудачный потому, что в ”Тайну алой руки” было попросту скучно играть! Преступник вычислялся уже по первому взгляду на персонажей. Ну вы извините, но делать главному гаду мафиозные усики — это всё равно, что написать на лбу ”я плохооой”. И нет, это не спойлер, он слишком очевидно выглядит!
Но то, что злодей вычисляется легко, это далеко не главная проблема. В конце концов, в ”Призраке в гостинице” тоже всё было очевидным, но при этом игра — одна из моих любимых.
Проблема ”Тайны алой руки” в том, что в неё просто скучно играть. ”Нэнси Дрю” всегда имела образовательный уклон, но тут создатели слишком уж увлеклись образовательной частью. Мне было интересно узнать много нового о культуре майя, но не до такой степени, чтобы читать много страниц текста, чтобы пройти в игре дальше. Прослушать два десятка аудио отрывков и прочитать кучу табличек, чтобы сопоставить одно с другим. А затем еще и выучить кучу фактов об индейцах майя, чтобы решать тесты на уровнях пирамиды… А можно просто нормально поиграть?
В минус работала и атмосфера музея. Несмотря на всю его красоту, мы опять попадали в искусственные декорации с экспонатами под стеклом, что после старинных особняка и замка выглядело шагом назад. Короче говоря, было скучно.
Место в моём рейтинге: 8
7. Ghost Dogs of Moon Lake/Псы-призраки Лунного озера (2002)
Ох… Вот то, ради чего стоило перетерпеть две откровенно неудачных игры. Мы добрались до главного бриллианта всей серии. Вспоминая впечатления от последующих игр, я думаю, с первого места ”Псов-призраков” не спихнёт никто. И даже неприятная задача со сбором насекомых не может убавить моей любви к этой игре.
”Нэнси Дрю” никогда не отличалась разнообразием геймплея и сюжета, и качество игр для меня решают мелочи. Дьявол в деталях, как говорится.
Игра уже с самого начала задает тон прохождению. К дому подбегают жуткие собаки с горящими глазами. Уж на что я не боюсь собак, но тут всё было так страшно и так эффектно обставлено, что я долгое время не решался выйти из дома (при том, что это была видеоигра, да еще и детская!). А выйдя, я боялся каждого шороха (и жутко напугался, когда встретил первого персонажа). В игре вроде бы снова немного локаций, но как же грамотно подано их появление. Внезапно открывается секретный проход. А вот внезапно еще один, и вот мы уже в каком-то загадочном баре. И в каждый момент кажется, что из-за угла выскочит призрак пса и утащит тебя в преисподнюю!
Ну и еще тут непросто вычислить преступника (я вот был введен в заблуждение и не справился), и это очень круто.
Место в моём рейтинге: 1.
8. The Haunted Carousel/Заколдованная карусель (2003)
Создатели уловили нужное настроение и решили продолжить мистически-жутковатую серию. Хотя парк аттракционов после старого дома в лесной глуши — очевидный шаг назад. Да и преступник в этот раз вычисляется уж больно легко.
Но игра все же интригует связностью сюжета, тайной сокровищ и просто красивой атмосферой парка. В той же ”Тайне алой руки” тоже были красивые локации, но они попросту терялись на фоне тонн писанины, которую приходилось читать. Здесь от этого избавились, добавили пару мини-игр, и внешний вид ”Заколдованной карусели” заиграл новыми красками.
Хотя на мою итоговую оценку все же повлияла очередная слишком уж условная условность — чудо-робот, поддерживающий разговор с героями. Извините, но это явно не древние технологии, а какой-то привет из будущего. Тем не менее, общее впечатление от игры сложилось весьма положительное. И музыка! Боже, какая тут музыка!
Я до последнего сомневался между пятым и шестым местом, но на итоговый выбор повлиял саундтрек. Кажется, круче он был только в ”Тайне ранчо теней”, но об этом мы ещё поговорим в конце. Ну а в ”Карусели”, конечно, больше всего цепляет мелодия органчика, которая идёт со мной по жизни уже более десятка лет.
Место в моём рейтинге: 5
9. Danger on Deception Island/Туманы острова Лжи (2003)
И вот через карусельную "годноту" мы шагнули от одного бриллианта к другому! Как же я люблю ”Туманы острова Лжи”! Они тоже очень цепляют атмосферой, но уже не той, что ”Псы-призраки”. Здесь уже нет пугающих моментов, зато дух приключений даже через монитор чувствуется. Будто ты сам садишься в каяк и плывешь в подводную пещеру в поисках почты в бутылке.
И даже в кульминации игры, на корабле контрабандистов, чувствуется не страх, а авантюризм.
Наконец-то в игре добавилась такая важная вещь, как мобильник. Так что теперь для звонков друзьям можно уже не мотаться постоянно к стационарному телефону.
А еще авторам удалось ввести меня в заблуждение и заставить до развязки подозревать того, на кого изначально невозможно было подумать — за это респектище отдельный.
Место в моём рейтинге: 2.
10. The Secret of Shadow Ranch/ Тайна ранчо Теней (2004)
А вот мы и добрались до игры с лучшим саундтреком, по крайней мере, в первых десяти играх. Здесь есть и тихий умиротворенный кантри, и таинственная музыка, и задорная танцевальная мелодия, и то, что идеально слушать, скача по бескрайним прериям на мустанге. И это при том, что весь саундтрек длится в общей сложности всего 13 минут! 13 минут, но какие классные! Особенно обожаю трек Drive:
Но, как вы понимаете, саундтрек бы не помог слабой игре. Тут очень хорошо соблюден баланс между различными мелочами, которые усложняют прохождение, но не делают его раздражающим. Кроме, разве что, "бесячего" повторяющегося ”возьми седло — запряги лошадь — поправь подпругу — сядь на лошадь — скачи — возвращайся — сними седло — повесь на место”.
Да, в игре опять есть место сильным условностям. Записки и предметы, которые остались десятилетиями нетронутыми, не размытыми? Выглядит очень маловероятно. Но на это всё можно закрыть глаза, потому что игра радует разнообразием локаций и духом американских ранчо. Просто глаз радовался, и даже чертов сбор овощей не мешал погружению.
Место в моём рейтинге: 4
Что ж, я еще раз прошел первые десять игр серии. Как видите, несмотря на общую схожесть, в ней были как откровенные провалы, так и громкие успехи (по моим оценкам, разумеется). Сейчас я начал проходить одиннадцатую игру серии ”Проклятье поместья Блэкмур”. Помнится, мне она в своё время очень понравилась, причем я проходил ее версию, выпущенную для телевизоров (DVD-диск, управление пультом, да, было и такое).
Второй части обзоров, как можно понять, вы дождётесь нескоро. Может, даже не в этом году. А может, и не дождётесь никогда. Не буду пока давать прогнозов, а то знаю я себя.
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