А вы помните такое? 10 первых игр о Нэнси Дрю — обзор от блогера RusDelfi

Зато у нее есть очень крутая фишка, которой нет в других играх: в самом конце мы получаем шанс самостоятельно угадать личность преступника, исходя из имеющихся фактов.

Со второй игры серия начала обретать фирменные очертания и особенности. Как положительные, так и отрицательные. Здесь уже есть круг подозреваемых, атмосферность и интересные местности, но при этом и некоторые бессмысленные повторяющиеся действия (например, всегда отмечаться у охраны на входе), и неочевидные ходы, до которых практически невозможно самому дойти. Игра небольшая, но под конец начинает немного надоедать из-за бытовых локаций студии.

Но игре стоит отдать должное за смелость: в ней происходит настоящее убийство, к тому же в деле замешаны наркотики. Остальные игры будут более стерильными. Посмотрим в будущем, какой получился ремейк игры.

Первая проба пера в серии и, надо сказать, проба не самая удачная. Если уже вторая игра серии, вышедшая спустя год, выдерживает проверку временем (про графику мы не говорим, она в ”Нэнси Дрю” никогда не играла особой роли), то в первую играть откровенно скучно. Головоломки очень условные, дополнительные сложности для квестов выглядят натужными, атмосферы вообще никакой, а разгадка тайны вообще получается смехотворной: никто не виноват, все хорошие ребята, кроме чувака, который до финальной сцены вообще не появлялся.

Я хотел перепройти все игры серии и составить рейтинг лучших, но потом понял, что на это уйдёт много времени: игр существует уже больше трёх десятков. Так что давайте сделаем обзор-рейтинг первых десяти, которые я уже успел перепройти.

А если взрослый мужчина за 30 хочет играть в квесты для девочек-подростков, он будет играть в квесты для девочек-подростков!

А вот мы и подобрались к моей самой пока что нелюбимой игре серии. Технически первая часть еще хуже, но ей можно сделать скидку на серьезный тон (убийство, наркотики) и то, что это была проба пера. А вот ”Похищение в театре” для меня является провалом по всем фронтам, начиная от бессмысленных прогулок по локации и заканчивая поведением персонажей.

В этой игре стали проступать вечные проблемы условности сюжета, на которые лучше в ”Нэнси Дрю” не обращать внимания: перевезти целиком башню из Франции в США ? Да еще и не найти в ней сокровища при перевозке? Впрочем, мы же в детской видеоигре, зачем придираться к таким вещам?

Сразу после игры про старинное здание и запрятанное в нём сокровище разработчики выкатили игры про старинное здание и запрятанное в нём сокровище. Повторяемость сюжетов — еще одна фирменная фишка ”Нэнси Дрю”, тут ничего удивительного. Впрочем, лично меня это совершенно не напрягало. Ведь локации и головоломки были уже другие, а дух британского особняка с призраками трансформировался в атмосферу средневекового французского замка.

Вот! Вот та игра, с которой можно вести полноценный отсчёт, поскольку именно в ней наконец-то были окончательно оформлены стилевые очертания серии! Если первая была робкой попыткой, вторая фундаментом, то третья показала себя во всей красе. Тут и интересные головоломки, и познавательные факты (Нэнси Дрю вообще частично образовательная серия), и просто шикарная атмосфера! И хоть вся игра проходит в одном здании, наскучить оно попросту не успевает. Ведь это старинный замок, да еще и с пролетающими в зеркалах духами, потайными комнатами и великолепным оформлением! Разработчики постарались на славу и вложили в игру всю душу.

Вы извините меня, но такой некомпетентной полиции я даже в серии фильмов ”Такси” не видел. Ей сообщают, что подруга пропала, показывают доказательства, а в ответ получают: ”Да ерунда это всё, небось гуляет где-нибудь!” Вы меня извините, но я ещё могу различать условность сценария и тупость сценария. Нелогично ведёт себя и главный злодей: он видит, что его уловка с похищением человека ради предотвращения сноса театра не работает, но продолжает гнуть свою линию, хотя нисколько не убийца по характеру.

Ну и геймплей. Господи, вот как так можно было делать: Нэнси постоянно бродит по пустым декорациям театра, чтобы в какой-то из миллиона пустых декораций найти-таки маленькую точку с прилипшей жвачкой. Всё это выглядело как оочень неудачный эксперимент. Я пол-игры прошёл через прохождение, просто потому что не хотел в неё играть, а пройти до конца надо было.

Место в моём рейтинге: 10.

6. Secret of the Scarlet Hand/Тайна алой руки (2002)



Ещё один неудачный экземпляр в коллекции. Неудачный потому, что в ”Тайну алой руки” было попросту скучно играть! Преступник вычислялся уже по первому взгляду на персонажей. Ну вы извините, но делать главному гаду мафиозные усики — это всё равно, что написать на лбу ”я плохооой”. И нет, это не спойлер, он слишком очевидно выглядит!

Но то, что злодей вычисляется легко, это далеко не главная проблема. В конце концов, в ”Призраке в гостинице” тоже всё было очевидным, но при этом игра — одна из моих любимых.

Проблема ”Тайны алой руки” в том, что в неё просто скучно играть. ”Нэнси Дрю” всегда имела образовательный уклон, но тут создатели слишком уж увлеклись образовательной частью. Мне было интересно узнать много нового о культуре майя, но не до такой степени, чтобы читать много страниц текста, чтобы пройти в игре дальше. Прослушать два десятка аудио отрывков и прочитать кучу табличек, чтобы сопоставить одно с другим. А затем еще и выучить кучу фактов об индейцах майя, чтобы решать тесты на уровнях пирамиды… А можно просто нормально поиграть?