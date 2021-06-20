На квасе или на кефире? Секреты холодных супов от кулинарного блогера RusDelfi

Начнем с окрошки. Отварите яйца и картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиком. Ресторанный лайфхак: если картофель почистить и нарезать кубиком до варки, а уже потом отварить, кубики получатся красивее и не нужно будет утруждать себя нарезкой вареной картошки, что не просто. Однако, отваренный таким способом картофель сохраняет меньше витаминов и вкуса — выбирайте, что вам важнее.

Огурцы нарежьте мелким кубиком, редис — небольшими ломтиками. Нашинкуйте побольше зеленого лука и укропа. Возьмите вашу любимую отварную колбасу или ветчину, нарежьте кубиками. Все, основа для окрошки готова! Теперь самое главное — квас. Найдите тот, который вам понравится, можно купить несколько разных и попробовать. Я нашла квас ”Никола” для окрошки на рынке у Балтийского вокзала.

Главное — квас должен быть очень холодным, можете даже залить его в формочки для льда и добавлять в тарелку с окрошкой пару кубиков. Положите в тарелку основу для окрошки, добавьте сметану и залейте квасом. Любите окрошку на кефире? Я вас не понимаю! Но тут даже проще, с кефиром в Эстонии проблем нет, просто замените квас на кефир и окрошка готова. Приятного аппетита!

Приготовить холодный борщ на кефире еще проще. Купите готовую маринованную свеклу, уже натертую, натрите на терке огурец, нашинкуйте укроп и зеленый лук и добавьте свеклу прямо с маринадом и залейте холодным кефиром. Все, борщ готов!

Но лично я больше люблю гаспачо. Нужны самые спелые и сладкие помидоры. Если не нашли такие, купите банку томатов в собственном соку, обязательно итальянского производства. Такие помидоры собирают на пике созревания. Залейте свежие помидоры кипятком, подержите пару минут, залейте холодной водой и снимите кожицу. Семечки тоже удалите.

Мне нравится добавлять в гаспачо печеную паприку. Положите красную паприку в горячую духовку и запекайте, пока кожица не почернеет. После этого заверните паприку в полиэтиленовый пакет — так будет легче снять кожицу. Очистите паприку от кожи и семечек и добавьте к помидорам.