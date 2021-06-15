Евро-2020 | От А до F: обзор всех групп от блогера RusDelfi

Во второй игре встречались Уэльс и Швейцария, которые явно вместе с Турцией будут бороться за 2 место. Обе команды совершенно не удивили, и игра была достаточно скучная. Швейцарцы владели мячом 62% и нанесли ровно в 2 раза больше ударов, но не смогли удержать преимущество и сыграли 1:1. Эту ничью можно занести в заслуги сборной Уэльса, и было видно, как после игры, собравшись всей командой в круг, игроки и персонал сборной радовались набранному 1 очку.

Италия доминировала все игру и переиграла турецких спортсменов во всех игровых компонентах. За всю игру турки не нанесли ни одного удара по воротам. Отбивавшись весь первый тайм и уйдя на перерыв при счете 0:0, во втором тайме итальянцы полностью переиграли своих соперников и забили три безответных мяча. Стоит заметить, что было два очень спорных момента, которые, на мой взгляд, точно тянули на пенальти. В любом случае, судья не указал на 11 метров, хотя это бы не спасло Турецкую сборную. В очень классном для себя матче итальянцы показали, что будут бороться за самые высокие места на Евро.

В соперники итальянцам по воле жребия попалась крепкая сборная Турции. Турки знатно нашумели на ЧМ-2002 и на Евро-2008, завоевав бронзу на обоих турнирах, но после этого наступило затишье на мировой арене. Что касается итальянцев, то это гранды мирового футбола и особого представления не требуют. После провального не попадания на ЧМ-2018 в России ”Squadra Adzura” вновь вернула величайшего Роберто Манчини главным тренером сборной, и после этого все вернулось на круги своя. Манчини, к слову, успел даже очень быстренько съездить в Питер и неудачно потренировать Зенит. До матча "беспроигрышная серия ” итальянцев насчитывала 27 встреч.

Июнь 2021 года — официальный старт Евро-2020. На величайшем стадионе не только Италии, но и Европы сборные Италии и Турции открыли чемпионат. Церемония открытия была достаточно скромная: небольшое представление и фейерверки. Было очень непривычно видеть полупустой и тихий стадион, который вмещает 72 000 человек. Церемонию открытия закрывал известный итальянский певец Андреа Бочелли , и было видно, что кучка попавших в кадр итальянских болельщиков были очень довольны, что первый матч проходит именно у них, а их сборной выпала честь сыграть первую игру на чемпионате — именно в Риме.

Австрия — Македония Пожалуй, это была пока самая скучная вывеска на данном турнире. Из моего опыта, чем скучнее вывеска, тем будет интереснее игра, ведь зачастую командам нечего терять. Команды, которые максимум проведут 3-4 игры на турнире включаются сразу и хотят выжать из себя максимум — так и получилось. Достаточно веселая игра, где победила просто более сильная и опытная команда Австрии. Но македонцы играли очень активно и огрызались и при 40% владения нанесли аж 7 ударов. Очень символично, что первый в истории гол на чемпионате Европы у македонцев забил именно легенда македонской сборной Горан Пандев. На минуточку, если задуматься, Пандеву 37 лет и именно он является лучшим игроком и безоговорочной легендой сборной. Искренне рад таким моментам, и приятно видеть, что первый гол забил именно он. Наверняка македонцы вылетят с последнего места, а австрийцы на данный момент возглавили турнирную таблицу и будут бороться за выход из группы.

Россия — Бельгия Если честно, ничего не ожидал сверхъестественного от данной игры. Бельгийцы ожидаемо полностью переиграли Россиян. Сборная России ровным счетом не показала ничего, отбиваясь всю игру. Бельгийцы, на мой взгляд, сыграли достаточно слабо и лишь воспользовались ошибками российских защитников и не очень уверенной игрой вратаря. Сборная России сыграла ниже своих даже гипотетических возможностей, а то, что Черчесов выпускал дополнительных защитников при счете 2:0, лишь показало, что тренер не хотел пропустить больше, и думал не о забитых голах. Посмотрим, какую игру покажет дальше и Бельгия, и Россия, ведь явно основные матчи будут с финнами и датчанами за выход из группы

Дания — Финляндия Уже очень много было сказано про эту игру, которая стала шоком не только для всех болельщиков, но даже для людей, далеких от футбола, которые просто услышали, что случилось с Эриксеном. Было очень страшно видеть лица игроков, которые плакали, стоя щитом вокруг игрока, который был без сознания. Слава Богу, что все обошлось, но посмотрим, какие будут последствия у игрока и вернется ли он в большой спорт. Я считаю, что игру продолжать не стоило и УЕФА допустил ошибку . В итоге убитые морально датчане, доминировавшие всю игру, проиграли ничего не показавшим финнам. Одного точного удара хватило, чтобы закончить игру со счетом 1:0 и зафиксировать первую победу финнов на турнире такого масштаба. Был еще пенальти у датчан, который Хойберг пробил очень неудачно и не смог перевести в гол, что еще больше расстроило датских болельщиков.

На мой взгляд, вместе с матчем Украина — Голландия на данный момент самая веселая и интересная игра турнира. Мне очень понравились шотландцы, которые показали атакующий футбол, но к сожалению, забить не смогли. Обе команды нанесли 29 ударов, а шотландцы владели мячом 58-42%. Сыграло главное футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе, и нападающий Патрик Шик оформил дубль. Второй гол Патрика, элегантно забитый с середины поля, явно будет претендовать на звание лучшего гола турнира. Очень хорошую встречу провел вратарь чехов Томаш Вацлик, который спас несколько раз чехов от неминуемого гола. С нетерпением жду следующего тура, где сойдутся непримиримые соперники Англия и Шотландия.

Как и на любом крупном турнире англичане идут фаворитами. Английские фанаты всегда отправляют своих футболистов только за главным трофеем, а на устах главный лозунг ”It’s coming home”. По составу англичане, как обычно, укомплектованы солидно, а вот по игре — вопросы. Вообще не понравилась их игра с хорватами . Местами хорваты даже больше контролировали игру и казалось, что все закончится ничьей. Была и штанга, и удары, но гол в игре был забит лишь один. Забил игрок МС-Стерлинг. Очень скучная игра от обеих сборных, которая оставила смешанные эмоции как к англичанам, так и к хорватам. Вялые хорваты ровным счетом ничего не создали, перекатывая мяч , а англичане как будто особо и не хотели забивать.

Во второй игре встречались голландцы и украинцы . Явным героем игры стал Георгий Бущан, который неоднократно спасал сборную от неминуемых голов. Уже к середине первого тайма счет мог быть 3:0 в пользу голландцев, но страж ворот смог держать ворота сухими аж до перерыва. После перерыва началась голевая феерия. Забив 2, голландцы умудрились пропустить 2 мяча. Шикарный гол забил Ярмоленко, а затем и красивым ударом головой украинцы сравняли счет. Немного не хватило до ничьи, но как говорится, побеждают сильнейшие. Голландцы на последних минутах основного времени не растерялись, а забили еще один гол. Как итог — 3:2 и самая зрелищная в плане забитых мячей игра турнира.

Группа E





Польша — Словакия

Достаточно интересная игра развернулась между географическими соседями. Поляки имели солидную поддержку фанатов на игре в Санкт-Петербурге и являлись явными фаворитами игры во главе со своим лидером Робертом Левандовски. Игра получилась достаточно интересной с множеством моментов и первой красной карточкой на турнире. Достаточно неожиданная, но симпатичная победа команды сборной Словакии — будем следить дальше за этой командой, которая может преподнести сюрприз. Поляки разочаровали уже не в первый раз. Роберт Левандовски обычно как-то слабее играет за сборную, чем на клубном уровне. Борьба за выход из группы обещает быть интересной.

Испания — Швеция

Сборная Испании впервые не включила в свой состав ни одного игрока "Реал Мадрид". Но мало того, прямо перед началом турнира сборную накрыла эпидемия коронавируса, и в срочном порядке в состав были вызваны игроки с молодежной сборной. Рисунок игры у испанцев не поменялся. Я все еще помню, как на играх Евро-2012 в Украине я присутствовал лично и просто засыпал под безотказную тики-таку на стадионе. В первом первом тайме процент владения был 84-16 в пользу испанцев. Во втором тайме игра немного раскачалось и появились моменты и удары у обеих сборных. Итог — не очень веселая ничья 0:0, хоть второй тайм и выдался более динамичным, и несколько раз вратарь сборной Швеции их крепко выручал. Почти 900 пасов за игру… Иногда напоминало пинг-понг, а не футбол. Что-то слишком я сомневаюсь в перспективах сборной Испании.

Группа F



2 матча будут завершать первый круг. В матче с венграми прогнозирую 3:0 в пользу Португальцев. Достаточно солидная команда собралась у Португальцев, и я думаю, что они могут очень далеко пройти. Венграм очень не повезло с группой смерти, и я думаю, что у них практически нет шансов и набрать хоть какие-то очки здесь будет уже успехом.

Франция — Германия. Думаю, что игра будет очень скучной. Минимальная победа французов или ничья. Большие сборные между собой играют очень аккуратно и вкатываются в турнир постепенно. Как я уже упоминал в первой своей статье, для Йоахима Лева, тренера сборной Германии — это последний турнир у руля сборной, и он попытается громко хлопнуть дверью. Посмотрим, конечно, что нам принесет главная вывеска тура, но что-то подсказывает, что будет неинтересно.

В дальнейшем я буду выкладывать свои отчеты после каждого пройденного круга и на всех дальнейших стадиях турнира.

Берегите себя и будьте здоровы! Любите футбол!

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