Футзал россии. Антон Соколов: надеемся выиграть финал

В «Синаре» вспоминают регулярный чемпионат и сложность первых матчей плей-офф??

Сейчас не до этого, все мысли о «Тюмени», пока все идет нормально, но нас ждет нелегкий выезд к ним. А от полуфинала отошли полностью, даже микротравмы залечили, все мысли у нас только о финале,который мы начали с победы 6:2. Надо доделать хорошо начатое дело.

Раньше вы играли за национальную сборную в товарищеских матчах, в этом году провели официальные, и со стороны кажется, что после них и в «Синаре» стали еще более заметным игроком. Ощущаете такие перемены?

Честно говоря, нет, может быть, со стороны виднее. Или в подсознании у меня что-то изменилось в лучшую сторону.

Кстати, брат, выступавший за «Тюмень», не делился с вами по-родственному какими-то секретами игры соперника по финалу?

В этом не было смысла, мы и так часто встречаемся с «Тюменью», знаем друг друга насквозь, что-то новое в игре трудно обнаружить.

Президент «Синары» Григорий Иванов был просто счастлив после выхода команды в финал плей-офф, в Лигу чемпионов. Что он вам сказал по окончании серии?

Ничего особенного. Поздравил с выходом в Лигу чемпионов, отметив, что главная задача сезона – завоевать титул чемпиона России еще не решена.

Какие у вас отношения с тюменцами – партнерами по сборной России?

Со всеми – хорошие, прекрасно общаемся, они – классные ребята.

Обид ни на кого нет по прошлым играм, жестким стыкам на площадке?

Да какие обиды, их не бывает вообще, это же футбол.

Кого выделили бы в составе «Тюмени»?

Артема Антошкина, лидера команды, который тащит ее за собой. Еще – Абрамовича, Милованова, Таффи, вратарь Лео здорово играет ногами.

То, что «Синара» начала финальную серию дома, большой плюс для нее?

Конечно, особенно при условии пятого матча, который по регламенту для нас тоже домашний. Мы остро чувствуем поддержку своих болельщиков и надеемся вместе с ними выиграть финал.

А поддержку шефов чувствуете?

Да, особенно из Трубной металлургической компании. Пока они в нашем расположении не появлялись, но, думаю, вскоре мы дадим им повод для личного общения.