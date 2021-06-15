Андрей Аршавин: Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из старта

”С финнами можно и в два столба в нападении сыграть. Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу”, — сказал Аршавин в эфире Ночной студии ”Матч ТВ” в Санкт-Петербурге.