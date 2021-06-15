15.06.2021, 11:18
Андрей Аршавин: Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из старта(5)
Фото: скриншот телеэфира
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об атаке команды применительно к предстоящему матчу Евро-2020 против Финляндии.
”С финнами можно и в два столба в нападении сыграть. Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу”, — сказал Аршавин в эфире Ночной студии ”Матч ТВ” в Санкт-Петербурге.
Матч между Россией и Финляндией пройдет завтра, 16 июня. Начало игры — в 16:00 по таллиннскому времени.