Евро-2020: все самое интересное в группах D и Е: несчастье Польши и "Испания — Россия" дубль 2

Но что часто губит англичан на больших турнирах — они пытаются победить соперника "не снимая перчаток". Чуть резче, по-мужски заиграли хорваты, и ударное преимущество англичан испарилось. Да, они победили, но достаточно натужно. Поэтому повременил бы с их коронацией. Из группы выйдут, а там не ясно. Все эти дорогие Сноудены и Маусы Фоудены и Маунты хороши пока больше по одному, а не вместе. А самый яркий "Ураган" Кейн в этом матче не очень напоминал себя АПЛовского. Имел момент на 2:0, но вместо гола чуть себя не вынес, въехав ребрами в штангу. Кстати, впервые с 1992 года в старте Англии не было игроков из "МЮ" и "Ливерпуля". Зато вышел Джуд на замену Джуд Беллингем и стал самым молодым участником в истории Евро в 17 лет, 11 месяцев и 16 дней!

Второй интерес — посмотреть, что за Англия такая почти за 1,3 миллиарда евро стоимостью. Посмотрели. Ясно -это один из фаворитов. И 10-и минут не прошло, как увидели штангу от Фодена, заблокированный голевой удар Стерлинга и сэйв хорватского вратаря после дальнего выстрела Филлипса.

Еще раз российское сердце приятно екнуло в тот момент, когда Чорлука выпускал на поле Влашича. Да, один тренер, другой игрок, нужно привыкать. Но, в целом, Хорватия не впечатлила. Есть шанс обыграть ее в сентябре, вот только Россия здесь пока смотрится еще хуже Хорватии.

Игра Англия -Хорватия интересовала по двум причинам. Во-первых, хорваты — наши соперники по отбору к ЧМ-22. Посмотрели, ничего особенного. Первый удар в створ (и единственный) нанесли на 54-й минуте. Конечно, этот был Модрич, который стал первым хорватским игроком, сыгравшим больше всех крупных турниров (7) в своей карьере, Он обогнал Срну (6) и Шимича (6). Вот где играл Модрич: 3 чемпионата мира (2006, 2014, 2018) и 4 Евро (2008, 2012, 2016, 2021).

Групповой этап летит быстро. Вот и представители еще двух групп сыграли свои первые матчи. И каждый из них получился по-своему интересным (даже последний, казалось бы, нулевой и не интересный).

Другие британцы этой группы играли не хуже, но нарвались на шикарного Патрика Шика. Его второй гол был забит с 45 метров ( плюс еще 44 сантиметра) — еще один рекорд Евро с 1980 года. Возможно, и с самого начала времен, просто до 1980 года никто это не фиксировал.

Вот что сказал сам Шик после матча: "Победить всухую, забив дважды, — это идеальное начало турнира. Мы могли забить и еще, хотя и Томаш Вацлик сделал несколько сэйвов. Мы играли как команда и довольны таким началом. Во время матча я следил за расположением вратаря шотландцев на случай, если возникнет такая ситуация. И когда обстоятельства сложились как надо, я просто убедился, что голкипер вышел из ворот, и отправил мяч в сетку".

Вот уж кому стоит сетовать на невезение больше шотландского голкипера, так это польскому стражу ворот Войцеху Щесны.

Вот что происходило с польским вратарем в первых матчах на Евро: 2012 — Удаление, 2016 — травма на весь турнир. Чего не хватает? Правильно, автогола. Он и состоялся в первом матче Евро-2020. Еще рекорд, уже со знаком плюс: ответный гол Линетты на 32-й секунде второго тайма становится вторым в истории Евро. Первый — удар Марчела Кораша на Евро-84 в игре Румыния-ФРГ.

Но Польше нужно было войти вляпаться в историю обязательно всей командой. Вторая желтая Крыховяку — Польша повторяет рекорд Чехословакии -1976 ( удаление и автогол в одном матче). А у Словакии — свои приятные неожиданности. Всего 3 гола забил Мартин Шкриньяр за свою сборную — и все 3 в этом календарном году: Мальте, России и Польше. Причем играет словак так, будто на этой цифре останавливаться совсем не желает.