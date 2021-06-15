Евро-2020: все самое интересное в группах D и Е: несчастье Польши и "Испания — Россия" дубль 2
Группа D, 1-й тур: Англия — Хорватия — 1:0, Шотландия — Чехия — 0:2. Группа Е: Польша — Словакия -1:2, Испания — Швеция — 0:0. Шик, блеск и неЩесны…
Групповой этап летит быстро. Вот и представители еще двух групп сыграли свои первые матчи. И каждый из них получился по-своему интересным (даже последний, казалось бы, нулевой и не интересный).
Игра Англия -Хорватия интересовала по двум причинам. Во-первых, хорваты — наши соперники по отбору к ЧМ-22. Посмотрели, ничего особенного. Первый удар в створ (и единственный) нанесли на 54-й минуте. Конечно, этот был Модрич, который стал первым хорватским игроком, сыгравшим больше всех крупных турниров (7) в своей карьере, Он обогнал Срну (6) и Шимича (6). Вот где играл Модрич: 3 чемпионата мира (2006, 2014, 2018) и 4 Евро (2008, 2012, 2016, 2021).
Еще раз российское сердце приятно екнуло в тот момент, когда Чорлука выпускал на поле Влашича. Да, один тренер, другой игрок, нужно привыкать. Но, в целом, Хорватия не впечатлила. Есть шанс обыграть ее в сентябре, вот только Россия здесь пока смотрится еще хуже Хорватии.
Второй интерес — посмотреть, что за Англия такая почти за 1,3 миллиарда евро стоимостью. Посмотрели. Ясно -это один из фаворитов. И 10-и минут не прошло, как увидели штангу от Фодена, заблокированный голевой удар Стерлинга и сэйв хорватского вратаря после дальнего выстрела Филлипса.
Но что часто губит англичан на больших турнирах — они пытаются победить соперника "не снимая перчаток". Чуть резче, по-мужски заиграли хорваты, и ударное преимущество англичан испарилось. Да, они победили, но достаточно натужно. Поэтому повременил бы с их коронацией. Из группы выйдут, а там не ясно. Все эти дорогие Сноудены и Маусы Фоудены и Маунты хороши пока больше по одному, а не вместе. А самый яркий "Ураган" Кейн в этом матче не очень напоминал себя АПЛовского. Имел момент на 2:0, но вместо гола чуть себя не вынес, въехав ребрами в штангу. Кстати, впервые с 1992 года в старте Англии не было игроков из "МЮ" и "Ливерпуля". Зато вышел Джуд на замену Джуд Беллингем и стал самым молодым участником в истории Евро в 17 лет, 11 месяцев и 16 дней!
Другие британцы этой группы играли не хуже, но нарвались на шикарного Патрика Шика. Его второй гол был забит с 45 метров ( плюс еще 44 сантиметра) — еще один рекорд Евро с 1980 года. Возможно, и с самого начала времен, просто до 1980 года никто это не фиксировал.
Вот что сказал сам Шик после матча: "Победить всухую, забив дважды, — это идеальное начало турнира. Мы могли забить и еще, хотя и Томаш Вацлик сделал несколько сэйвов. Мы играли как команда и довольны таким началом. Во время матча я следил за расположением вратаря шотландцев на случай, если возникнет такая ситуация. И когда обстоятельства сложились как надо, я просто убедился, что голкипер вышел из ворот, и отправил мяч в сетку".
Вот уж кому стоит сетовать на невезение больше шотландского голкипера, так это польскому стражу ворот Войцеху Щесны.
Вот что происходило с польским вратарем в первых матчах на Евро: 2012 — Удаление, 2016 — травма на весь турнир. Чего не хватает? Правильно, автогола. Он и состоялся в первом матче Евро-2020. Еще рекорд, уже со знаком плюс: ответный гол Линетты на 32-й секунде второго тайма становится вторым в истории Евро. Первый — удар Марчела Кораша на Евро-84 в игре Румыния-ФРГ.
Но Польше нужно было войти вляпаться в историю обязательно всей командой. Вторая желтая Крыховяку — Польша повторяет рекорд Чехословакии -1976 ( удаление и автогол в одном матче). А у Словакии — свои приятные неожиданности. Всего 3 гола забил Мартин Шкриньяр за свою сборную — и все 3 в этом календарном году: Мальте, России и Польше. Причем играет словак так, будто на этой цифре останавливаться совсем не желает.
Последней в Севилье принимала шведов Испания, которую мы последний раз видели на крупном турнире в 2018-м, когда Игорь Акинфеев отбивал удар с пенальти Яго Аспаса и отправлял гордую команду с Пиренеев домой. И…матч со шведами смотрелся, как продолжение той самой игры. В первые 20 минут испанцы владели мячом 91% времени, после получаса игры -81%, а за весь матч 75%. Баланс передач в пользу подопечных Луиса Энрике был 286 — 56 после трети игры и 849 — 107 после ее окончания. 849! По итогам тура у Бельгии — 647, у Голландии — 592, у Дании — 540, а у Италии — 536 (украинцы (339) и россияне (263) на 16-м и 19-м местах). А у Испании — 849, голубая мечта Сергея Галицкого и его "Краснодара". А счет — 0:0. Так что футбол заключается, как говорил Вадим Евсеев, не только не в забивании голов, а, судя по этому Евро, еще и не в создании голевых моментов и не во владении мячом. То ли еще будет!
Евро-2020, Группа D, 1-й тур
Англия — Хорватия — 1:0 (0:0)
Гол: Стерлинг, 57.
Статистика: Голевые моменты: 5-1, xG: 1,46 — 0,36. Владение мячом: 52%-48%. Удары ( в створ): 8(2, 1-штанга) — 8(1), угловые: 1-1, нарушения: 9-10, офсайды: 2-2.
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Райс, Филлипс, Маунт, Фоуден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Крамарич (Брекало, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Брозович (Влашич, 70), Перишич, Ребич (Петкович, 78).
Предупреждения: Чалета-Цар, 42. Ковачич, 49. Фоуден, 64. Брозович, 66.
Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).
ВАР: Иррати. Мели (оба — Италия), Пиньейру (Португалия), Валери (Италия).
13 июня. Лондон. Стадион ”Уэмбли”. 18497 зрителей.
Шотландия — Чехия — 0:2 (0:1)
Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2).
Статистика: Голевые моменты: 6-4, xG: 1,85 — 0,85. Владение мячом: 56%-44%. Удары ( в створ): 19(5, 1-шт) — 10(7), угловые: 6-6, нарушения: 6-6, офсайды: 1-2.
Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79).
Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87).
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия). ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Эрнандес-Эрнандес (Испания).
14 июня. Глазго. Стадион ”Хэмпден Парк”. 9847 зрителей.
Группа Е, 1-й тур
Польша — Словакия — 1:2 (0:1)
Голы: Щенсны, 18 — в свои ворота (0:1). Линетти, 46 (1:1). Шкриньяр, 69 (1:2).
Статистика: Голевые моменты: 2-3, xG: 1,36 — 0,47. Владение мячом: 56%-44%. Удары ( в створ): 17(3) — 11(2), угловые: 5-2, нарушения: 15-13, офсайды: 0-1.
Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.
Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).
Предупреждения: Губочан, 20. Крыховяк, 22..Удаление: Крыховяк, 62.
Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния). ВАР: Ди Белло. Мели (оба — Италия), Бризар (Франция), Иррати (Италия).
14 июня. Санкт-Петербург. Стадион ”Газпром Арена”. 12862 зрителя.
Испания — Швеция — 0:0
Статистика: Голевые моменты: 5-2, xG: 2,07 — 1,17. Владение мячом: 75%-25%. Удары ( в створ): 17(5) — 4(0), угловые: 6-1, нарушения: 7-11, офсайды: 2-1.
Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.
Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).
Предупреждение: Лустиг, 55.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения). ВАР: Кланчник (Словения). Беттс, Кавана (оба — Англия), Блом (Голландия).
14 июня. Севилья. Стадион ”Олимпийский”. 10559 зрителей.
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