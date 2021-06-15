Константин Васильев: Польша не реализовала свой потенциал

"С интересом ожидал первый матч сборной Польши в Петербурге, поскольку в январе у нее неожиданно сменился главный тренер. Для всех это стало большим сюрпризом. Решение принял президент Польского футбольного союза, которому казалось, что команда не развивается, но многие специалисты расценили этот шаг как очень рискованный.

В Польше высокие ожидания

Новый тренер Паулу Соуза знал, что на чемпионате Европы его ждет группа, из которой можно выйти в плей-офф, и от первой игры зависит многое. Контракт с португальцем был заключен лишь до ноября. В случае успешного выступления на Евро-2020 его могут продлить.

Если посмотреть составы, то это примерно равные по силам команды, в рядах которых есть представители топ-лиг. Правда, в Польше - и в этом существенная разница - очень высокия ожидания от игры своей национальной команды: Роберт Левандовски, Петр Зелински и Войцех Щенсны должны без проблем выходить из группы. Тогда как в Словакии - исхожу из предматчевого разговора с моим другом - чуда от команды не ждут.

Вратарь "Ювентуса" пропустил в ближний угол

Первый тревожный звонок для поляков прозвучал в середине первого тайма, когда Роберт Мак ударом в ближний угол поразил ворота Щенсны. Сразу же возник вопрос - может ли вратарь "Ювентуса" пропускать такие мячи?

В то же время трудно было представить лучшую ситуацию, которую получила Польша в начале второго тайма: прошло полминуты и счет удалось сравнять. Казалось, это тот момент, который может дать "бело-красным" преимущество.

Левандовски был незаметен

К сожалению, Польшу подвел Гжегож Крыховяк, заработавший вторую желтую карточку. Удаление в матче чемпионата Европы - ужасное наказание. Это был переломный момент - соперник понял, что можно получить нечто больше, чем одно очко. Так оно и произошло. Словакия добилась победы, не сделав ничего сверхъестественного.

Лидеры польской сборной Левандовски ("Бавария"), Зелински ("Наполи") , Щенсны ("Ювентус") не показали в игре со Словакией ничего такого, что могло бы принести победу. Это не значит, что они плохие игроки, но в Польше от них ждут большего".