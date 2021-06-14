СЕГОДНЯ: "Флора", "Левадия" и "Пайде" узнают соперников в еврокубках

В главном еврокубковом турнире Лиге чемпионов эстонский футбол, как и год назад, будет представлять "Флора".

Соперники вполне проходимы

Среди ее возможных соперников "Линфилд" (Северная Ирландия),"Валюр" (Исландия), "Хибернианс" (Мальта), а также победитель предварительного раунда, в котором выступят чемпионы Сан-Марино, Косово, Фарерских островов и Андорры.

Матчи первого квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13/14 июля. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций.

"Левадия" и "Пайде" ждут соперников

В новом еврокубковом турнире Лиге конференций эстонский футбол будут представлять победитель Кубка Эстонии "Левадия" и серебряный призер чемпионата страны "Пайде".

Среди возможных соперников "Левадии" в первом раунде черногорский "Дечич", финский "Интер", "Сент-Джозефс" (Гибралтар) и латвийская "Валмиера".

Возможные соперники Пайде" в первом раунде - исландский "Хафнарфьордур", польский "Шленск", фарерский "Клаксвик" и "Бала Таун" (Уэльс).