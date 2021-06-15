15.06.2021, 16:45
"Флора", "Левадия" и "Пайде" узнали соперников в еврокубках(1)
Foto: Jaanus Lensment
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире эстонский футбол, как и год назад, будет представлять "Флора".
Соперником "Флоры" будет 12-кратный чемпион Мальты "Хибернианс". Матчи первого квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13/14 июля. Победитель выйдет во второй раунд Лиги чемпионов, проигравшая команда продолжат выступление в Лиге конференций.
В новом еврокубковом турнире Лиге конференций эстонский футбол будут представлять победитель Кубка Эстонии "Левадия" и серебряный призер чемпионата страны "Пайде".
"Левадия" дважды сыграет с гибралтарским клубом "Сент-Джозефс". Самый трудный соперник в еврокубках достался "Пайде" - подопечных Вячеслава Заховайко ждет двухматчевое противостояние с польским "Шленском".
Первые матчи в Лиге конференций пройдут 8 июля, ответные - 15 июля. За участие в первом раунде УЕФА платит клубам по 150 000 евро.