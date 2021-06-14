Испанская страсть против скандинавской настойчивости на чемпионате Европы

В группе E испанцы явные фавориты. Вряд ли Польша и Словакия могут навязать борьбу недавним чемпионам Европы и мира. Сейчас подопечные Луиса Энрике сыграют с претендентами за второе место — Швецией.

Швеция выиграла все матчи в этом году — 5 побед из 5 игр. Правда, соперники были не самые именитые. К слову, эстонцы уступили шведам 0:1 в марте этого года.

Испания подошла к турниру ровно, без всплесков и падений. В состав впервые не вызвали ни одного игрока "Реал Мадрида", а вся надежда на неокрепшую молодежь — Педри, Пау Торреса и Феррана Торреса. У Швеции отсутствует из-за травмы Златан Ибрагимович, но удивить могут Форсберг из "Лейпцига" и Кулесевски из "Юве".