14.06.2021, 20:45
Испанская страсть против скандинавской настойчивости на чемпионате Европы
Болельщики
Сегодня в 22:00 встречаются сборные Испании и Швеции на главном футбольном турнире этого лета.
В группе E испанцы явные фавориты. Вряд ли Польша и Словакия могут навязать борьбу недавним чемпионам Европы и мира. Сейчас подопечные Луиса Энрике сыграют с претендентами за второе место — Швецией.
Швеция выиграла все матчи в этом году — 5 побед из 5 игр. Правда, соперники были не самые именитые. К слову, эстонцы уступили шведам 0:1 в марте этого года.
Испания подошла к турниру ровно, без всплесков и падений. В состав впервые не вызвали ни одного игрока "Реал Мадрида", а вся надежда на неокрепшую молодежь — Педри, Пау Торреса и Феррана Торреса. У Швеции отсутствует из-за травмы Златан Ибрагимович, но удивить могут Форсберг из "Лейпцига" и Кулесевски из "Юве".