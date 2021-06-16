Кошельки на ножках: России и Украине на Евро ничего не светит? Прогноз блогера RusDelfi
Деньги. Они играют определяющую роль в современном футболе. Бюджеты клуба, администрация, тренерский штаб, состав команды — буквально все можно оценить и взвесить. Подразумевается, конечно, что чем больше денег, тем качественнее товар, а если и случаются у клуба проколы при покупке футболиста (сколько там ”Зенит” заплатил за Малкома?!), то он и сам при неудачах резко падает в цене.
В основном же это правило работает, и лозунг: ”Деньги в футбол не играют” уже попахивает архаизмом. Вот, например, последняя Лига Чемпионов. Если исходить из стоимости состава клубов, то система дала сбой на поздних стадиях лишь два раза. В четвертьфинале пал ”Ливерпуль”, который был на 200 миллионов дороже мадридского ”Реала” (да, и королевский клуб перед кем-то смотрится нищим). Ну и финал, где более чем миллиардный состав ”Манчестер Сити” уступил соотечественникам из ”Челси”, которые еще только к этому миллиарду скромно подбираются (858 миллионов евро по данным Transfermarkt.de). В остальных случаях или равные (плюс-минус) побеждали равных, или богатые спроваживали за дверь более скромных.
Никому ведь не придет в голову объявлять претендентами на победу в следующем сезоне ”Севилью” (365 млн евро), ”Порту” (272 млн.) или ”Зенит” (170 млн). Так и среди сборных, хотя здесь турниры более скоротечны и шансы ”пролетариев” победить ”буржуинов” выше. Но, все равно, если твое имя — Исландия и твой состав стоит 21 миллион евро, ты можешь выстрелить раз, напугать второй, но потом уйдешь, откуда пришел — в забвение.
Так что попробуем спрогнозировать, как сложится судьба Евро-20, если победителей будут определять…по толщине кошелька, а точнее, по стоимости составов сборных. Сразу нужно отметить, что деньги приедут разыгрывать приз немалые — суммарная цена всех 622 игроков, заявленных на турнир — 10 с половиной миллиардов евро. Заметим, что деньги эти — довольно молодые. 482 человека (77%) из числа заявленных не имеют опыта выступлений на Евро.
Группа А:
1) Италия -771 млн. евро (здесь и далее — данные Transfermarkt.de)
2) Турция — 325 млн. евро
3) Швейцария — 283,5 млн евро
4) Уэльс 176,76 млн евро.
Борьба предстоит нешуточная, группа ровная. Но итальянцы за счет своей 60-и (Доннарумма, Бастони и Кьеза) и 65-миллионной молодой гвардии (всем четырем — 22-23 года) группу выиграют. Турки с 35-миллионным Чалханоглу из ”Милана” -вторые, на третьем месте Швейцария с десантом из двух ”Боруссий” за 28-35 миллионов каждый (Аканджо, Эльведи, Закария). Ну а Уэльс…Гарет Бэйл (18 милионов) ведь уже объявил о завершении карьеры после Евро.
Группа В:
1) Бельгия -669,4 млн. евро
2) Дания — 310,7 млн. евро
3) Россия — 190,8 млн. евро
4) Финляндия — 44,6 млн. евро
Глядя на состав нашей группы, выраженный в деньгах, хочется воскликнуть: ”Что же мы такие дешевые-то?!” Бельгия со 100-миллионными Лукаку и Де Брейне и 60-миллионным вратарем Куртуа, понятно, группу возглавляет, но чтобы в 1,5 раза уступить по стоимости состава Дании?! Мало, мало, Головин (28 миллионов)…
Хорошо еще, что в нашей группе оказалась самая недорогая команда Евро — Финляндия. У них Теему Пукки (7 млн.) да Гленн Камара (6). Явные финансовые аутсайдеры. Даже Северная Македония, и та богаче.
Группа С:
1) Нидерланды — 607,05 млн. евро
2) Австрия — 320,1 млн. евро
3) Украина — 197,2 млн. евро
4) Северная Македония -61,8 млн. евро
Очень похожий расклад на группу В. Наши амбициозные соседи мечтают попасть в плей-офф на Россию, но для этого нужно, чтобы и наша сборная, и команда Андрей Шевченко занимали у себя в группе 1-2-е места. А как это сделать, когда у Нидерландов — де Йонг из ”Барселоны” (90 миллионов), де Лихт из ”Ювентуса” (75 млн.) и де Врей (”Интер”, 50 млн.). А у Австрии против тебя — ”Бавария” (Алаба, 55 млн.) и ”РБ Лейпциг” (Забитцер (42 млн) и Лаймер (26 млн). Хоть и есть у Украины Зинченко из ”МанСити” (25 млн) и герой ”Аталанты” — 2021 Малиновский (30 млн), но удельный финансовый вес их партнеров сильно уступает австрийскому. Остается мучать команду Горана Пандева, хоть и у Северной Македонии есть в обойме игроки за 7-16 миллионов.
Группа D:
1) Англия — 1,27 миллиарда евро
2) Хорватия — 375, 8 млн. евро
3) Шотландия — 269,85 млн. евро
4) Чехия — 190 млн. евро
Ну не время сейчас для Восточной Европы! В другой группе Чехия с 40 миллионным Соучеком из ”Вест Хэма” могла бы претендовать хотя бы на 3-е место. Но не здесь. Англия — космос (Кейн — 120 млн. евро, Санчо -100 и Стерлинг за 90). Да и партнеры — каждый из доброй половины английской заявки стоит больше, чем вся сборная Финляндия!
Хорватия сдает позиции. На сходе Модрич, вся надежда на Брозовича (”Интер”, 40 млн. евро) и Ковачича (”Челси”, 45 млн). Россияне могут порадоваться, что замыкает тройку самых дорогих хорватов Никола Влашич из ЦСКА (30 млн.). А вот стоимость Шотландии — в какой-то мере сюрприз. Дорогие игроки из очень приличных клубов во главе с Эндрю Робертсоном из ”Ливерпуля” (65 млн.). А Россия их в отборе победила, причем дважды — 4:0 и 2:1.
Группа Е:
1) Испания — 915 млн. евро
2) Польша — 254,8 млн. евро
3) Швеция — 215, 05 млн. евро
4) Словения — 135, 85 млн. евро
Весь финансовый актив Словении — голкипер Облак из ”Атлетико” (90 млн. евро). Убери его — и шарик сдуется до стоимости Финляндии. Швеция и Польша будут достойно бодаться за 2-3 места. На Левандовского (60 млн) и Зелинского (50 млн), найдется свой Александр Исак (40 млн).
Ну а Испания — фаворит с огромной горкой. Родри, Педри, Оярсабаль — впору учить, как считалку, имена этих молодых 70-миллионных игроков из ”МанСити”, ”Барселоны” и ”Реал Сосьедад”.
Группа F:
1) Франция — 1,06 миллиарда евро
2) Германия — 936,5 млн. евро
3) Португалия — 872, 5 млн. евро
4) Венгрия — 74, 5 млн. евро
В этой группе нас ждет битва титанов, да не одна, а целых три! С одной стороны — Мбаппе (160 млн. евро), Варан (70 млн), и Коман (65). С другой — Киммих (90), Хаверц и Гнабри (оба — по 70). С третьей — Бруну Фернандеш (90), Жоау Фелиш (80) и Диаш (75). Трагедия Португальцев, что даже с этими ребятами и Криштиану Роналду они — лишь третьи по стоимости состава. Зато проблем с выходом на этой строчке не возникнет. Венгры? А кто их заметит, да еще и без Доминика Сабослои из ”Лейпцига”?!
И получается, что Россия и Украина в кои-то веки проявят согласие — дружно не выйдут в плей-офф, заняв третьи места в своих группах. Обидно? Кстати, наши группы В и С еще и самые дешевые по суммарной стоимости всех четырех команд — 1,216 и 1,186 миллиарда евро, соответственно. Самые дорогие — группа D (2,106 млрд. евро) и, конечно-же, убойная F (2914 млрд.).
Из приведенных выше цифр ясно, что по итогам плей-офф нас ждет огненный финал двух миллиардеров — Англии и Франции. Что ж, пока в футбол играют еще не миллионы евро, а живые, эмоциональные люди. Но кто скажет, что такое развитие событий — утопия? По крайней мере, букмейкеры выделяют пред турниром в числе фаворитов именно французов и англичан.
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