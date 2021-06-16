Кошельки на ножках: России и Украине на Евро ничего не светит? Прогноз блогера RusDelfi

Деньги. Они играют определяющую роль в современном футболе. Бюджеты клуба, администрация, тренерский штаб, состав команды — буквально все можно оценить и взвесить. Подразумевается, конечно, что чем больше денег, тем качественнее товар, а если и случаются у клуба проколы при покупке футболиста (сколько там ”Зенит” заплатил за Малкома?!), то он и сам при неудачах резко падает в цене.

В основном же это правило работает, и лозунг: ”Деньги в футбол не играют” уже попахивает архаизмом. Вот, например, последняя Лига Чемпионов. Если исходить из стоимости состава клубов, то система дала сбой на поздних стадиях лишь два раза. В четвертьфинале пал ”Ливерпуль”, который был на 200 миллионов дороже мадридского ”Реала” (да, и королевский клуб перед кем-то смотрится нищим). Ну и финал, где более чем миллиардный состав ”Манчестер Сити” уступил соотечественникам из ”Челси”, которые еще только к этому миллиарду скромно подбираются (858 миллионов евро по данным Transfermarkt.de). В остальных случаях или равные (плюс-минус) побеждали равных, или богатые спроваживали за дверь более скромных.

Никому ведь не придет в голову объявлять претендентами на победу в следующем сезоне ”Севилью” (365 млн евро), ”Порту” (272 млн.) или ”Зенит” (170 млн). Так и среди сборных, хотя здесь турниры более скоротечны и шансы ”пролетариев” победить ”буржуинов” выше. Но, все равно, если твое имя — Исландия и твой состав стоит 21 миллион евро, ты можешь выстрелить раз, напугать второй, но потом уйдешь, откуда пришел — в забвение.

Так что попробуем спрогнозировать, как сложится судьба Евро-20, если победителей будут определять…по толщине кошелька, а точнее, по стоимости составов сборных. Сразу нужно отметить, что деньги приедут разыгрывать приз немалые — суммарная цена всех 622 игроков, заявленных на турнир — 10 с половиной миллиардов евро. Заметим, что деньги эти — довольно молодые. 482 человека (77%) из числа заявленных не имеют опыта выступлений на Евро.

Группа А: