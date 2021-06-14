"А вы ожидали чего-то другого!?": блогер RusDelfi задает 6 вопросов себе и Черчесову

Даже Хиддинк на Евро-08, в первую очередь, поработал над этими двумя компонентами. Так вот, если физикой можно отчасти нивелировать пробелы в технике, то без должного настроя не выйдет вообще ничего. А где он был у сборной России в этой игре после пропущенного первого гола. Да несчастье, смотреть, как Семенов пятится назад, открыв рот, теряет ориентацию, пропускает мяч между ног и дарит момент находящемуся в офсайде Лукаку — полбеды. Но почему он вместо того, чтобы бросится под его удар стоит поднятой вверх рукой?! Офсайд? Был. Так ты же сам его у Лукаку и отменил.

Те, кто называют Черчесова "физруком", сами не понимая, делают ему определенный комплимент. Физическая готовность и мотивация — первичная субстанция для российского футбола на много лет. Российским игрокам не нравится, когда их называют "деревянными". Но посмотрите, как от них отскакивал мяч в игре с Бельгией! Разве не так отскакивает древесная щепа под ноги опытному дровосеку?!

Не увидели, точнее, увидели, но только в первые 15-20 минут. Потом бельгийцы все зоны прикрыли, а Россия и не особо пыталась их взломать. После минуты 70-й и вовсе стояли, выглядели измочаленными. Где хваленая черчесовская "физика"?!

Этот компонент выгодно выделял сборную России на ЧМ-18. Все ждали и сейчас свежести, ведь целых 10 дней мы слушали от каждого игрока и тренера, как адски они пахали на сборе в австрийском Нойштифте. Я не ждал от этой игры супер-откровений, крепко стою на земле и понимаю, что класс у этих команд разный. Но хотелось бы увидеть, как минимум, что Бельгию "перебегали".

Стоит ли описывать игру, в которой у команды, за которую болеешь и у которой ничего не получилось?! Наверное нет, но нужно остановиться на некоторых эпизодах, чтобы понять, куда двигаться, ведь остается еще две игры (надеюсь, минимум, две). Так сказать, задать несколько вопросов Черчесову, себе и в воздух, чтобы на ряд вопросов ответить самому (Черчесов далеко и на турнирах не слишком разговорчив, а с воздуха — какой спрос?!)

Я понимаю, почему Семенов (скоро к нему добавиться такой-же любитель лесных пожаров Кудряшов). Кроме Джикии у нас нет защитников европейского уровня совсем (молодежь "показала" себя в этом компоненте на своем, молодежном Евро). Я понимаю, почему Жирков, такими бойцами не разбрасываются. Я понимаю, почему Дзюба (к нему еще ниже вернемся). Но — Шунин то каким боком в воротах?? Неужели 2020-го года хватило только на то, чтобы разувериться в Гильерме?! Шунин и Джанаев разве зарекомендовали себя лучше? Такое впечатление, что и здесь Черчесов до последнего надеялся на один вариант — возвращение Игоря Акинфеева.

Не спорю. Но разве нельзя было предугадать, что бельгийцы не будут безропотно смотреть, как мы осуществляем свой коварный план, да еще и учесть, какие "свои среди чужих" у нас играют в обороне?! Где пресловутый план "В"? Или Черчесову так нужно было доказать, что он может играть с грандами без "автобуса"? Отсюда — столько замен (там еще и не повезло с травмами Жиркова и Кузяева в первом тайме), включая обратную замену Черышева (обратная замена — всегда тренерский прокол). Отсюда — перестановки, перекройка по ходу матча, Черчесову не свойственная. Тренер нервничал, хотел что-то доказать. Я вообще ценю этого специалиста, что ему плевать с высокой колокольни на чужое мнение, он идет своим путем. А теперь кажется, что не плевать. Читает Станислав Саламович все-таки, видимо, фекальные вирши про себя и переживает…

"Выбрали эту систему. Самое странное, что она работала. Но мы пропустили гол, так сказать, из ничего. Система начала ломаться, бельгийцы повели 1:0 и сложно стало отбирать у них мяч".

А когда получили всего одну пробоину, все встали и не знали, что делать. Вот цитата из пресс-интервью Черчесова на вопрос об изначальной схеме построения:

Это уже вопрос к Черчесову. У меня сложилось стойкое ощущение, что футболисты растерялись так рано потому, что вышли играть исключительно…на победу. И тактика, и построение (кстати, сохраненное в тайне) говорило об этом. Черчесову хотелось во что-бы то не стало доказать, что Бельгию можно именно переиграть, что он забыл чем закончились две таких попытки в 2019 году. Не стоило ли сыграть более осторожно? И тем более, можно ведь было спрогнозировать, что Лукаку будет на ходу отлеплять от себя наших защитников, как куски прилипшей в одежде жвачки?

А Черышев при втором голе? Ну стыдно же так "гаситься" от мячика! Куда вообще после первого гола и удара головой в руки Куртуа Фернандеса (единственный наш момент) улетучился весь настрой на игру?

Не знаю, как будет выглядеть в основе Дюпин, тоже возрастной вратарь. Но точно знаю, что Сафонов был бы, минимум, не хуже. Проблема Шунина — не в том, что он плох технически, тут все более-менее. Главная его проблема — отсутствие инстинкта победителя, мягкость. Даже Гильерме я бы поставил в этом компоненте выше, он ментально сильнее благодаря чемпионствам и Кубкам в клубе, постоянному участию в Лиге Чемпионов. Что из этого багажа есть у Шунина в 35 лет? Ни-че-го, да простят меня болельщики "Динамо".

Нет ничего и у Сафонова?! Так ему и не 35 лет, он в начале пути. А молодецкая наглость только в плюс. Его все равно придется ставить в ворота надолго, так почему бы не сейчас? А так, получается, бывший топ-вратарь на может три года решить вопрос с одной — родной позицией, на которую дефицита игроков нет.

6) Конец Дзюбы?

Естественно, в переносном смысле. Конец эпохи Артема, который так хотел быть любим, а его не полюбили. Я не спорю, что Дзюба — до сих пор один из лучших форвардов России, согласно статистическим данным. Но он уже немолод и не голоден. Ему уже, не нужно доказывать. До тех, кому он хотел доказать, все равно не достучаться и Дзюба это понимает. Вот он говорит после игры: " В начале матча подумали, что можем спокойно сыграть с этой Бельгией вничью". Для меня здесь ключевое слово — "СПОКОЙНО". Как же его у нас любят! И еще бы добавил: не "подумали", а "подумал". Нужно говорить за себя Артем, не подставлять всю команду. 90 минут, полное доверие, 0 ударов по воротам, 3 раза залез в офсайд…

А как капитан и человек…у меня до сих пор перед глазами, как повел себя капитан Дании Симон Кьер — фактически, без его первой помощи, Эриксен мог и не прийти в себя. А также Кьер организовывал партнеров, утешал жену. За такого капитана хочется идти на бой. А какая ассоциация возникает первым делом, когда произносится "капитан сборной России Артем Дзюба"?

И дело не в тактике, не в навесах на Артема, хотя их уже тоже все прочитали на сто рядов. В составе сборной на ЧМ-18 было много не слишком громких имен, а они раскрылись и сыграли, как одно целое. Здесь же я вижу унылого вратаря, одного Джикию в обороне и однотипное, до срока уставшее нападение. Да, не считаю, что есть игроки (и тренеры) лучше в России. Но есть игроки моложе! По сути, сборная России играет одной полузащитой. Хватит ли этого для выхода из группы на Евро? Да еще с выездом в решающий момент в Копенгаген без болельщиков? В гости к Кьеру, который умеет не только круто играть в футбол, но и людей спасать!

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