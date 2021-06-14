Мировой футзал: горячие новости
Кирилл Красий, главный тренер «Жальгириса» и помощник главного тренера сборной Литвы по футзалу Евгения Рывкина, уходит в отставку по личным причинам. Федерация футбола Литвы и Красий договорились о расторжении контракта.
«Мы очень благодарны Кириллу за ту большую и важную работу, которую он проделал со сборной Литвы по футзалу. Помощнику тренера пришлось вернуться в Украину по личным причинам», – сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгар Станкявичюс.
Евгению Рывкину будут ассистировать Донатас Гражулис, тренер по физподготовке Мариус Челяускас и тренер вратарей Дмитрий Литвиненко.
Сборная Литвы по футзалу интенсивно готовится к чемпионату мира, который состоится осенью на их домашней арене. Чемпионат пройдет 12 сентября – 3 октября в трех городах страны – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
Как сообщил футзальный портал «5х5», украинец Дмитрий Шамли больше не является игроком латвийского «Петрова» - участника БФЛ. В прошлом чемпионате украинский нападающий сыграл 17 матчей, в которых отличился 25 раз. В регулярном чемпионате на его счету 11 матчей и 17 мячей (1 с пенальти), а также 3 желтые и 1 красная карточка. Также Шамли попал в символическую сборную 7 тура. В плей-офф 28-летний футзалист сыграл 5 матчей, отметившись 5 мячами, а также получил 4 желтых и 1 красную карточку, из-за чего пропустил решающий третий матч финальной серии. Дмитрий Шамли разделил звание лучшего бомбардира чемпионата с одноклубником Максимом Сенем и Дмитрием Кузьминым (Jēkabpils Lūši). У всех трех на счету по 25 мячей. Кроме того, украинец сыграл 1 матч в Лиге чемпионов. Напомним, что «Петров» сверхуверенно выиграл регулярный чемпионат, в четвертьфинале прошел «Локомотив» (Даугавпилс), который был снят с соревнований после первого матча плей-офф. В полуфинале команда Шамли не заметила «Никарс» (3: 0 в серии с очень убедительными победами). А в финальной серии «красные» неожиданно уступили клубу «РАБА» (0: 3), команде, которая по итогам регулярного чемпионата заняла лишь 3 место.
Как пишет португальская Zona Técnica Futsal, знаменитый испанский тренер Хесус Веласко Техада, в нынешнем сезоне работавший во Франции с ACCS Futsal и приведший его к победе в чемпионате, возглавит испанскую «Барсу».
После смены клубного руководства каталонского клуба стало известно, что договор с нынешним наставником «Барселоны» Андреу Пласа будет прекращен досрочно.
Испанские СМИ сватали в «Барсу» Хави Родригеса, но португальский портал утверждает, что клуб возглавит Хесус Веласко, который уже официально расстался с французской командой, объявившей также об уходе еще одного испанца – Карлоса Ортиса.
Нападающий Даурен Турсагулов и универсал Биржан Оразов попали в сферу интересов испанских футзальных клубов "Винья Альбали Вальдепеньяс" и "Эль-Посо".
Турсагулов и Оразов в последние годы успешно выступают за АФК "Кайрат" и сборную Казахстана по футзалу. В частности, их игра произвела впечатление в прошедшей финальной стадии Лиги чемпионов, а именно в матче с "Бенфикой", где усилиями казахстанцев удалось переломить ход тяжелой встречи.
На данный момент "Винья Альбали Вальдепеньяс" и "Эль-Посо" собирают информацию об игроках и выясняют, насколько реальна возможность трансферов. Кроме того, клубы запросили рекомендации по Оразову и Турсагулову у недавно ушедшего из "Кайрата" бразильского игрока Гадейи, который летом переходит именно в "Эль-Посо".
Напомним, что в прошедшем сезоне Турсагулов был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана, а Оразов стал самым результативным игроком "Кайрата" в ЛЧ, забив три мяча в четырех матчах.