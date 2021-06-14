Мировой футзал: горячие новости

Как сообщил футзальный портал «5х5», украинец Дмитрий Шамли больше не является игроком латвийского «Петрова» - участника БФЛ. В прошлом чемпионате украинский нападающий сыграл 17 матчей, в которых отличился 25 раз. В регулярном чемпионате на его счету 11 матчей и 17 мячей (1 с пенальти), а также 3 желтые и 1 красная карточка. Также Шамли попал в символическую сборную 7 тура. В плей-офф 28-летний футзалист сыграл 5 матчей, отметившись 5 мячами, а также получил 4 желтых и 1 красную карточку, из-за чего пропустил решающий третий матч финальной серии. Дмитрий Шамли разделил звание лучшего бомбардира чемпионата с одноклубником Максимом Сенем и Дмитрием Кузьминым (Jēkabpils Lūši). У всех трех на счету по 25 мячей. Кроме того, украинец сыграл 1 матч в Лиге чемпионов. Напомним, что «Петров» сверхуверенно выиграл регулярный чемпионат, в четвертьфинале прошел «Локомотив» (Даугавпилс), который был снят с соревнований после первого матча плей-офф. В полуфинале команда Шамли не заметила «Никарс» (3: 0 в серии с очень убедительными победами). А в финальной серии «красные» неожиданно уступили клубу «РАБА» (0: 3), команде, которая по итогам регулярного чемпионата заняла лишь 3 место.