Не все так плохо, как все думают: блогер RusDelfi комментирует игру России в матче с Бельгией

После 0:3 от Бельгии, все налетели на Россию с претензиями и критикой, но надо на это смотреть под другим углом. Во первых, не стоит забывать, что из себя представляет сборная Бельгии — в рейтинге ФИФА она занимает 1 место, в то время как Россия — 38. Во вторых, в Бельгии почти все играют в Европе в ведущих футбольных клубах (Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид и так далее), в то время как из России там играет 2,5 игрока (Алексей Миранчук, Головин и Кокорин).

Многие комментируют, что Бельгия ничего такого не показала, Бельгия сделала ровно столько, сколько ей надо было, и я уверен, если Бельгия бы не забила два мяча после индивидуальных ошибок игроков России, то Бельгия все равно бы своего добилась, взяла бы нужные 3 очка и просто победила на классе, Да, можно говорить о тактике, схеме и так далее, но оставлю это профессионалам. К примеру, Турция тоже проиграла Италии 3:0, но никто так сильно ее не критиковал, хотя у сборной Турции очень хороший и молодой состав собрался. У нас принято болеть за команду, когда она только побеждает, а как дело доходит до неудач, так в этом мы всегда первые. У России впереди еще минимум 2 игры (Финляндия и Дания) и вот где надо будет реально оценить возможности сборной России. Время исправить ошибки и сделать выводы как игрокам, так и тренерскому штабу еще есть. Вывод можно сделать такой, пока играть на равных с командами такого уровня как Бельгия — тяжело.