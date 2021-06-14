Матч Дания — Финляндия надо было перенести на другой день: блогер RusDelfi комментирует шокирующие события выходных на Евро-2020(2)
Сегодняшнюю статью я хотела начать с матча Уэльc — Швейцария, который закончился со счетом 1:1. Однако все пошло не по плану. Я начну с матча Дания — Финляндия. Я знаю, что на выходных о том, что случилось говорили практически все. Я также хочу поделиться своим мнением.
Матч Дания — Финляндия можно описать тремя словами ”слезы, шок и облегчение”.
Все начиналось как обычно, явными фаворитами были датчане, которые и атаковали лучше и защищались увереннее. У сборной Финляндии просто не было шансов на победу. Однако на 42 минуте, в конце первого тайма игрок сборной Дании падает на газон без сознания. Далее следует то, что я осуждаю. А именно то, как старательно оператор старался поймать моменты, чтобы крупным планом показать нам состояние умирающего человека, которого всеми силами стараются откачать медики. В этот момент многие плакали и молились. После чего матч прервали на неопределенный срок. К счастью случилось чудо и после 14 минутной реанимации футболист пришёл в себя и его отправили в больницу на обследование.
Телезрители застыли возле своих экранов, зрители на трибунах ждали новостей из тренерского штаба сборных Дании и Финляндии целых полтора часа. В 21.30 Финляндия и Дания продолжили играть. Финны забили во втором тайме, нанеся за всю игру лишь один удар в створ датских ворот. Финны одержали сенсационную победу.
Я бы очень хотела порадоваться за соседей, но учитывая все обстоятельства, мне это кажется неправильным, ведь хоть Эриксен (пострадавший футболист) позвонил из больницы и попросил датчан доиграть этот матч ради болельщиков. Датчане вышли доигрывать, однако той игры, которую они показывали в начале матча уже не было. Матч надо было перенести на другой день.
Про третий матч, столь тяжелого дня, я все же скажу, ведь это был самый ожидаемый матч субботы: Россия — Бельгия. После столь драматичного дня, этот матч запомнился лишь: жутким столкновением головами, глупыми ошибками российских защитников, новым странным вратарем сборной России, который явно подражает Нойеру. В итоге, Бельгия победила со счетом 3-0, тут и к гадалке ходить не надо было, чтобы понять, что у России не было шансов.
Этот день я запомню надолго, надеюсь, что на этом чемпионате нам больше не придётся наблюдать за тем, как кому-то спасают жизнь в прямом эфире.
Всем здоровья!
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