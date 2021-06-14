Матч Дания — Финляндия надо было перенести на другой день: блогер RusDelfi комментирует шокирующие события выходных на Евро-2020

Сегодняшнюю статью я хотела начать с матча Уэльc — Швейцария, который закончился со счетом 1:1. Однако все пошло не по плану. Я начну с матча Дания — Финляндия. Я знаю, что на выходных о том, что случилось говорили практически все. Я также хочу поделиться своим мнением.

Матч Дания — Финляндия можно описать тремя словами ”слезы, шок и облегчение”.

Все начиналось как обычно, явными фаворитами были датчане, которые и атаковали лучше и защищались увереннее. У сборной Финляндии просто не было шансов на победу. Однако на 42 минуте, в конце первого тайма игрок сборной Дании падает на газон без сознания. Далее следует то, что я осуждаю. А именно то, как старательно оператор старался поймать моменты, чтобы крупным планом показать нам состояние умирающего человека, которого всеми силами стараются откачать медики. В этот момент многие плакали и молились. После чего матч прервали на неопределенный срок. К счастью случилось чудо и после 14 минутной реанимации футболист пришёл в себя и его отправили в больницу на обследование.

Финны забили во втором тайме, нанеся за всю игру лишь один удар в створ датских ворот.

Телезрители застыли возле своих экранов, зрители на трибунах ждали новостей из тренерского штаба сборных Дании и Финляндии целых полтора часа. В 21.30 Финляндия и Дания продолжили играть. Финны забили во втором тайме, нанеся за всю игру лишь один удар в створ датских ворот. Финны одержали сенсационную победу.

Я бы очень хотела порадоваться за соседей, но учитывая все обстоятельства, мне это кажется неправильным, ведь хоть Эриксен (пострадавший футболист) позвонил из больницы и попросил датчан доиграть этот матч ради болельщиков. Датчане вышли доигрывать, однако той игры, которую они показывали в начале матча уже не было. Матч надо было перенести на другой день.