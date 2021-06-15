ВИДЕО | Мотоспорт для самых маленьких: блогер RusDelfi побывал на картодроме Пылтсамаа

Недавно в Эстонии начался сезон соревнований, и практически каждые выходные в разных уголках нашей страны будут проходить гонки в разных классах: мотокросс, эндуро, супермото и др. Сегодня я расскажу вам про состязания которые проходили в Пылтсамаа, на картодроме Кунингарада, где соревновались не только опытные, но и юные мотогонщики.

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