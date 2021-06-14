Что происходит на Евро-2020? Блогер RusDelfi подводит промежуточные итоги для тех, кто что-то пропустил
Вот и стартовал долгожданный Чемпионат Европы по футболу. Ровно 60 лет назад (уже 61), в 1960 году, состоялся первый официальный розыгрыш Кубка европейских наций, который выиграла тогда сборная СССР (в составе — Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник) и сотворила историю. Советские футболисты обыграли в финале сборную Югославию со счётом 2:1.
В честь 60-летия, ЕВРО-2020 станет уникальным в своём роде, так как пройдёт с 11-го июня до 11-го июля в 11-и городах и 10-и странах (11 представителей УЕФА, Великобритания представлена следующим образом: Англия — Лондон, Шотландия — Глазго). Считаю, что от этого турнир станет ещё более интригующим и увлекательным. Изначально Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесён на лето 2021 года по понятным околофутбольным причинам. Официальное название турнир не поменял — ЕВРО-2020, так что будем говорить именно так. Нас ждёт впереди целый месяц настоящего праздника футбола. 11 июня в Риме состоялась церемония открытия Чемпионата Европы, а в первом матче турнира в группе ”A” итальянцы на своём стадионе обыграли Турцию со счётом 3:0.
Итальянский футбол
Сборная Италии сейчас, как и в последнее время на всех турнирах, является одной из лучших команд. В матче-открытия итальянцы, думаю, показали, на что способны, впервые в своей истории забив 3 мяча в финальной стадии Евро и став первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах. Сейчас у итальянцев нет одной яркой звезды, команда хорошо укомплектована яркими футболистами на всех позициях. Ещё несколько лет назад за сборную играли Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Пирло, Балотелли, де Росси и другие. Сейчас же продолжают играть за свою страну легендарные центральные защитники Джорджо Кьеллини (36 лет) и Леонардо Бонуччи (34 года), они сыграют за Италию на крупном турнире впервые с 2000-го года без не менее великого Джиджи Буффона. Кьеллинни и Бонуччи будут одними из ключевых футболистов на этом турнире для Италии. Именно их надёжная игра в обороне, начало атак и выигрыш ”второго этажа” при стандартах помогают итальянцам проводить сухие матчи и даёт уверенность для полузащиты и нападения. Невероятно, но именно Кьеллини в матче-открытии ЕВРО-2020 стал практически лучшим по пробегу (9.73 км) и вторым в игре по эффективности паса (что не удивительно) — 75 передач партнёрам с точностью 93%. Сейчас уже итальянский футбол меняется из защитного в атакующий, игроки не останавливаются при счёте 1:0, что показывают последние результаты.
Могу сказать, что все топ-сборные на ЕВРО-2020 изрядно омолодили свой состав, но будут играть со всеми своими главными звёздами. Роналду, Мбаппе, Левандовски, Кейн, Мюллер — их классную игру мы уже скоро увидим. Здорово, что у многих команд все лучшие в составе. Основными потерями команд на ЧЕ можно назвать двух легенд, которые не примут участие: Серхио Рамос (Испания) и Златан Ибрагимович (Швеция).
12 июня 2021
С 12 по 19 июня будет 3 матча в день. В третьем туре группового этапа, 20 — 23 июня, матчи будут сыграны в двух временных слотах.
Уже за два дня состоялось много событий. День России (12 июня) оказался не очень удачным для российских футболистов, но этот же день принёс не слишком хорошие новости для сборной Дании, но и для всего ЕВРО. Матч группы ”B”: Дания — Финляндия. Датчанин Кристьян Эриксен потерял сознание во время матча и упал на стадион. Тут же футболисты позвали докторов, позже были вынесены и носилки. Это событие произвело большой фурор. Врач сборной Дании в прямом смысле спас Эриксена прямо на поле, сделав массаж сердца. Кристьян был доставлен в больницу, а матч приостановлен. К счастью, уже через час состояние Эриксена улучшилось, и он позвонил своим партнёрам по команде и дал добро на продолжение матча. Игра возобновилась после звонка Эриксена команде. Дебютант евро сборная Финляндии в итоге обыграла датчан со счетом 1:0, сделав 1 удар по воротам соперника. Тогда как датчане ещё не до конца отошли от случившегося, атаковав весь матч, так и не сумели забить. Эта ситуация вокруг датского футболиста Эриксена ещё больше сплотила команды Чемпионата Европы, болельщиков, а также всех людей, связанных не только с футболом, но и со спортом. Во время матча финские и датские болельщики скандировали: ”Эриксен”, а в другом матче Лукаку посвятил гол своему товарищу по ”Интеру”, пожелав здоровья. Все другие команды ЕВРО и их болельщики желают Эриксену скорейшего выздоровления. Пожелаем и мы тоже. Это лишь футбол, а здоровье — превыше всего.
12 июня днём Швейцария и Уэльс во втором матче группы ”A” сыграли в английский футбол, забив по разу головой с угловых. Итоговый счёт — 1:1.
Эстония — Бельгия в преддверии обзора матча Россия — Бельгия
Мне посчастливилось увидеть игру сборной Бельгии вживую, когда они приезжали к нам в Эстонию четыре года назад. 9 июня 2017 года сборная Эстония в Таллинне принимала бельгийцев в рамках отбора на ЧМ-2018. Тогда наша сборная показала хорошую игру и уступила лишь 0:2, да ещё и играя часть матча в меньшинстве. Во втором тайме я сидел за воротами Куртуа и запомнился момент, когда наша легенда Константин Васильев своим фирменным ударом с 25-и метров чуть не забил чудо-гол, Тибо уже не доставал, однако мяч пришёлся в крестовину. Получается, Эстония сыграла лучше россиян, так как и в том матче в составе бельгийцев играли те же футболисты, что и сейчас. Здорово было наблюдать за игрой нашей сборной на таллиннском стадионе полном фанатов против одной из лучших сборных мира — Бельгии. Тогда я увидел мощь Лукаку, дриблинг Карраско, скорость Мертенса, уверенную игру в защите Алдервейрелда и Вертонгена, а на воротах играл Куртуа. Было захватывающе смотреть игру с трибуны. Удивительно было увидеть и легендарного француза Тьерри Анри, который и сейчас является тренером нападающих в сборной Бельгии. Анри и сам был великим форвардом, а теперь передаёт свой опыт бельгийским талантам.
Сборная Бельгии
Бельгийцы показывают невероятную стабильность, превратившись за последние несколько лет в настоящую топ-сборную. Уже долгое время Бельгия на первом месте не только в рейтинге УЕФА, но и ФИФА, практически не меняет свой состав несколько турниров кряду, и почти этим же составом бельгийцы завоевали бронзу ЧМ-2018. Тогда они ярко прошли по турнирной сетке и в матче за бронзу против англичан нанесли только 4 удара в створ ворот соперника, однако победили со счётом 2:0. И вчера в створ ворота россиян ударили четырежды, забив при этом 3 мяча. Потрясающая реализация. Бельгия обыграла вчера Россию со счётом 3:0. Сейчас бельгийцы — одна из самых возрастных команд ЕВРО-2020 (самые молодая команда на этом турнире — Турция, средний возраст — 25 лет; самые старшие — шведы, 29 лет и 65 дней). Средний возраст бельгийцев — 27 лет и 8 месяцев, но весьма вероятно, что они пройдут также далеко, как и 3 года назад. Приятно осознавать, что сборная Эстонии в июне 2017 года настроила бельгийцев на позитивный лад, который помог им в июле 2018-го завоевать бронзу ЧМ.
Именно с бельгийцам россияне играли в групповом этапе ЧМ-2014, уступив в напряжённом матче 0:1. Сейчас, как и 7 лет назад, в старте у Бельгии всё те же знакомые футболисты топ-клубов Европы — Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Мертенс, Азар, Лукаку. У Кевина де Брюйне сейчас пока травма. А вот в стартовом составе сегодняшней сборной России нет ни одного футболиста матча 7-летней давности. Тогда в матче играли Акинфеев, Игнашевич, Глушаков, Самедов, Кокорин и другие.
Первые матчи для сборной России на последних Чемпионатах Европы по футболу
Любопытно, что Россия и Бельгия встречались как раз в отборочной группе к Евро-2020. Тогда бельгийцы обыграли россиян в Санкт-Петербурге со счётом 4:1, а в Брюсселе — хозяева победили 3:1.
Если смотреть статистику последних трёх Чемпионатов Европы, то в 2008 году россияне уступили в первом матче испанцам со счётом 0:4, но затем ярко обыграли греков и шведов в группе. В 1/4 финала в одном из самых ярких за последнее время матчей для России, сборная обыграла голландцев. В итоге россияне завоевали историческую бронзу.
Июнь 2012. Россияне обыграли в первом матче группы чехов 4:1, однако ничья с поляками (тоже 12 июня) и поражение от греков оставили россиян за бортом плей-офф.
Июнь 2016. Россияне сыграли неожиданно вничью 1:1 с крепкой Англией и был хороший шанс выйти в 1/8 финала, однако поражения от словаков и валлийцев в группе перечеркнули все надежды на проход дальше.
12 июня 2021. Первый матч группового этапа ЕВРО-2020 с топ-сборной. Сухое поражение, как и 13 лет назад. Однако тогда, на ЧЕ-2008, россияне вышли из группы и заняли третье место на турнире, уступив в первом матче, как и позже в полуфинале испанцам — будущим чемпионам. История может повторится. Примечательно, что и сейчас в сборной играет нестареющий Юрий Жирков, который 13 лет назад разрывал свой фланг и помог занять третье место сборной России. Вчера Юрию Валентиновичу было 37 лет и 296 дня, он установил рекорд, став самым возрастным футболистом, когда-либо выступавшим на чемпионате Европы за сборную России, СНГ или СССР. Жирков входит в топ-5 ”самых старых” футболистов ЕВРО-2020. Однако уверен, что Жирков поможет сборной, как и Игнашевич три года назад на домашнем ЧМ. Да, сейчас Юрий не сможет так быстро бегать на фланге, но его опыт, радиоуправляемые передачи и кроссы в штрафную, а также техника ещё не раз пригодится. И вот в свои почти 38 Жирков вышел в стартовом составе сборной России на первом для неё матче ЕВРО-2020, отыграл неплохо, однако был заменён в связи с небольшим повреждением. Кстати, сейчас на турнире можно проводить 5 замен. И впервые в истории международных соревнований будет использоваться технология видеопомощника арбитра (VAR), которая уже помогла отменить гол сборной Швейцарии.
А 13 июня в первом матче группы ”D” молодая сборная Англии на стадионе ”Уэмбли” в Лондоне в тяжелом матче обыграла со счётом 1:0 опытную команду Хорватии и взяла реванш за полуфинал Чемпионата мира-2018. Считаю, что англичане могут пробиться в турнире достаточно далеко, так как у них сейчас ”золотое поколение”. В Лондоне пройдут ещё несколько матчей, в том числе два полуфинала и финал ЕВРО-2020.
Сборная России на ЕВРО-2020
На ЕВРО-2020 (согласно статистическому порталу Transfermarkt) сборная России является одной из самых возрастных команд (средний возраст — 27 лет и 5 месяцев), однако на ЧМ-2018 эта цифра была ещё выше. Здорово, что у россиян сплав молодости и опыта: Юрию Жиркову — 37 лет, Антону Шунину — 34 года, Артёму Дзюбе — 32; Дмитрию Баринову — 24, из заявки: Максиму Мухину — 19, Матвею Сафонову — 22. Главный тренер — Станислав Черчесов. Всё-таки у россиян довольно оптимальный состав, сыгранные футболисты, многие из которые провели успешный домашний Чемпионат мира-2018. Как и подготовка к ЧМ, тренировочные сборы российских футболистов к ЕВРО-2020 проходили в Австрии 16 дней, затем в Москве (в том числе и открытая тренировка), а потом и в Санкт-Петербурге. Именно в Питере сборная России сыграла с бельгийцами (0:3) при своих зрителях, которых было половина от вместимости стадиона. Важно, что болельщики на Евро будут, так как зрители уже соскучились по просмотру футбола на стадионах (в каждом городе турнира по-разному — где-то 50% заполняемости, где-то меньше). Важно, что русские фанаты не смотря ни на что продолжают поддерживать своих футболистов. 16 июня в важном матче в Санкт-Петербурге россияне сыграют с командой Финляндии. 21 июня сборная России сыграет против Дании в Копенгагене. Всего Питер примет 7 матчей Евро, в том числе и одну встречу в 1/4 финала.
Физическое состояние российских футболистов на хорошем уровне. Например, Александр Головин стал с отрывом лучшим по пробегу в матче против Бельгии — 12.45 км, Оздоев пробежал 11.85 км. В середине поля и в атаке россияне играют довольно активно, осталось прибывать в защитных действиях. Два из трёх голов, можно сказать, подарили бельгийцам — после ошибки защитника и вратарского отбития мяча прямо сопернику. Но это только начало, нужно разыгрываться, дальше — лучше.
Всего на турнире 24 команды (6 групп по 4 команды) — два лидера групп и 4 лучших сборных, занявшие 3-е место, выйдут в плей-офф турнира — 1/8 финала. Россиянам даже хорошо стать второй в группе, так как попадают дальше на вторую команды из квартета ”А” (Уэльс или Швейцария). Если станут первыми, то могут попасть на условную Португалию или Польшу, что будет тяжелее. Россия может сыграть как Португалия на Евро-2016 — с трудом выйти из группы с 3 очками, разгоняться по ходу турнира и стать чемпионами. Думаю, Россия будет играть по схеме 4-5-1 с качественной обороной (Джикия, Семёнов), молодой и талантливой полузащитой (Головин, Черышев, Миранчук) и капитаном Дзюбой в атаке. Уверен, следующие матчи будут приносить только позитивные эмоции, а что касается сборной России, то она покажет отличную игру.
Я на всех турнирах поддерживаю сборную России! Верим в хороший результат и ждём яркой игры от сборной России! ЕВРО-2020 принесёт ещё много рекордов, интересных событий и, конечно же, отличное настроение!
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