Что происходит на Евро-2020? Блогер RusDelfi подводит промежуточные итоги для тех, кто что-то пропустил



12 июня 2021

Уже за два дня состоялось много событий. День России (12 июня) оказался не очень удачным для российских футболистов, но этот же день принёс не слишком хорошие новости для сборной Дании, но и для всего ЕВРО. Матч группы ”B”: Дания — Финляндия. Датчанин Кристьян Эриксен потерял сознание во время матча и упал на стадион. Тут же футболисты позвали докторов, позже были вынесены и носилки. Это событие произвело большой фурор. Врач сборной Дании в прямом смысле спас Эриксена прямо на поле, сделав массаж сердца. Кристьян был доставлен в больницу, а матч приостановлен. К счастью, уже через час состояние Эриксена улучшилось, и он позвонил своим партнёрам по команде и дал добро на продолжение матча. Игра возобновилась после звонка Эриксена команде. Дебютант евро сборная Финляндии в итоге обыграла датчан со счетом 1:0, сделав 1 удар по воротам соперника. Тогда как датчане ещё не до конца отошли от случившегося, атаковав весь матч, так и не сумели забить. Эта ситуация вокруг датского футболиста Эриксена ещё больше сплотила команды Чемпионата Европы, болельщиков, а также всех людей, связанных не только с футболом, но и со спортом. Во время матча финские и датские болельщики скандировали: ”Эриксен”, а в другом матче Лукаку посвятил гол своему товарищу по ”Интеру”, пожелав здоровья. Все другие команды ЕВРО и их болельщики желают Эриксену скорейшего выздоровления. Пожелаем и мы тоже. Это лишь футбол, а здоровье — превыше всего.