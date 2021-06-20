Блогеры показали самое посещаемое болото Эстонии — Виру. Зачем туда ехать и что интересного находится в его окрестностях?

В этом видео мы расскажем про мызу Колга. Она приобрела нынешний вид, когда ее хозяевами были Стенбоки — здание было перестроено в 1820-х годах и стало напоминать дворец в стиле классицизма. А вообще, первое упоминание о мызе относится к 1298 году, когда она была самой настоящей крепостью, построенной монахами.

Но самое популярное место для туризма в этой местности — болото Виру, потому что это одно из самых живописных болот Эстонии. Настил проходит прямо мимо маленьких озер, поэтому обзор очень хороший. Кроме того, там также есть место для купания. Сложно в это поверить, но болотную воду можно пить, она абсолютно чистая — все благодаря гуминовым кислотам в торфе, которые препятствуют росту большинства организмов. Именно поэтому в болотной воде нет водорослей. А еще болотная вода всегда теплая.

Кроме того, близкое расположение от Таллинна — это еще один плюс болота Виру, сюда можно минут за 40 добраться по Петербургскому шоссе. Болото Виру находится в национальном парке Лахемаа. Площадь Вируского болота 235 Га. Пожалуй, это одно из ближайших болот за пределами Таллинна.

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