ВИДЕО | Самый высокооплачиваемый россиянин в NHL отдыхает в Челябинской области под шансон

В Facebook поделились видео с выступающим за ”Нью-Йорк Рейнджерс” Артемием Панариным. В NHL сейчас перерыв, поэтому спортсмены отдыхают от насыщенного сезона. Панарин родом из Коркино. Часть своего летнего отпуска он посвятил именно родным краям.