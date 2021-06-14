14.06.2021, 11:19
ВИДЕО | Самый высокооплачиваемый россиянин в NHL отдыхает в Челябинской области под шансон
Скриншот
В сеть попало видео с хоккеистом Артемием Панариным. Он на отдыхе в родном Коркино (Челябинская область).
В Facebook поделились видео с выступающим за ”Нью-Йорк Рейнджерс” Артемием Панариным. В NHL сейчас перерыв, поэтому спортсмены отдыхают от насыщенного сезона. Панарин родом из Коркино. Часть своего летнего отпуска он посвятил именно родным краям.
На видео он сидит в деревне с родственниками. На столе алкоголь, сигареты, закуска, а на фоне играет Михаил Круг. Напомним, Панарин за 7-летний контракт с американским клубом заработает 42 миллиона долларов после вычета налогов.