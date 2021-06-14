80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ | Рейн Руутсоо — главреду RusDelfi: эстонский народ не нуждается в сочувствии(12)
В независимой Эстонии невозможно замалчивать убийства (а это нас заставляли делать десятилетиями). Кажется, что, к сожалению, вновь настаёт день, который, как признаёт и сам автор, увеличивает пропасть, разделяющую многих эстоноземельцев. И ни в коем случае в этом не виноваты эстонцы, которые теперь имеют право говорить о своей истории. Однако выбранная автором позиция кажется контрпродуктивной.
Формально отправной точкой для рассуждений Шумакова является интервью гроссмейстера Анатолия Карпова, данное скандальному российскому журналисту Владимиру Познеру. Однако, как следует из названия, статья переходит в оправдания, ”почему русские не сочувствуют жертвам июньской депортации”. Суть достаточно прозрачна — ”если даже Карпов”, которого нельзя считать необразованным или глупым человеком, говорит так, то чего можно ожидать от так называемого среднестатистического русского. Не знаю, откуда у Шумакова есть право говорить от имени ”русских”, но он, наверное, ”своих” знает. В статье во всей красе даётся аргументация российских империалистов-державников, попирающая как основанную на фактах историю и право, так и человеческий подход к морали.
Шумаков без колебаний ссылается на один из центральных тезисов фальсификации истории, оправдывающий сталинский террор, о том, что Россия была ”единственной страной [в Европе], победившей” в войне с нацистами! Однако в Эстонии каждому школьнику известно, что в 1939-1941 годах британцы в одиночку встали на защиту Польши и оказались один на один против узурпировавшего страну военного союза Гитлера и Сталина. Однако сталинской России повезло. Несмотря на всяческую поддержку Гитлера (бензин, металлы, зерно и т. д.), Англию победить не удалось! Без британцев в очередной раз просчитавшийся Сталин действительно бы остался один — открытие так называемого второго фронта было бы упущено!
Развивая тему, (чтобы объяснить, почему русские оправдывают зверства Сталина), Шумаков повторяет навязанные ещё во время оккупации мифы о том, что пострадали все народности и что режим ”издевался над людьми вне зависимости от того, к какому народу они принадлежали и на каком языке говорили”.
Эта сознательная ложь, которая должна была скрывать и до сих пор скрывает настоящие причины многих проблем, — русский шовинизм. СССР не был каким-то абстрактным ”режимом”. Советский Союз — это ещё одно название воплощения российского империализма, что отражается и в строке гимна: ”сплотила на веки Великая Русь”. Позже добавленное словосочетание ”созданный волей народов” — это высшее лицемерие! В качестве логического продолжения пропаганды ”воли народов” в 1930-х годах в самом разгаре был этноцид, целью которого было уничтожение народов так называемого западного происхождения.
Скрижали закона требовали повсеместного уничтожения латышей, эстонцев, поляков и представителей других национальных меньшинств. В недавно опубликованных (2018) воспоминаниях полковника КГБ в отставке Владимира Пооля раскрывается картина преступлений, весьма похожих на те, за которые Радован Караджич, Ратко Младич и другие были приговорены Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.
Отряды смерти НКВД расстреляли на окраинах эстонских, латышских, финских и других деревень почти всех жителей мужского пола! К концу 1930-х годов не осталось никаких признаков существования эстонских, латышских и других этнических меньшинств. Театры, газеты-журналы, учебные заведения и т. д. были разорены, а интеллигенция практически полностью уничтожена. Найти книгу на эстонском языке в чьём-то доме было достаточным поводом для того, чтобы вся семья отправилась в лагерь. В 1940 году страна, которую ”сплотила Великая Русь”, оккупировала Эстонскую Республику. Нуждавшимся в пособниках узурпаторам удалось наскрести горстку малограмотных полукровок из российского захолустья, каким-то чудом оставшихся в живых.
Но в то время, как этноцид 1930-х годов иногда рассматривается как внутреннее дело СССР, антигуманные массовые убийства 1941 года, включая июньскую депортацию, были совершены иностранной державой в уже оккупированных странах! В соотношении к населению количество убитых в Норильске эстонских офицеров сопоставимо с количеством польских офицеров, почивших в Катыни. Сегодня можно говорить о том, что начавшаяся война прервала планы террора и русификации. Об этих планах прибывшим из России ”начальникам” было хорошо известно.
Мнение Шумакова о том, что эстонскому народу нужно чьё-то сострадание, ошибочно. Сострадание — это вопрос морали и ценностей каждого человека. Скорее, оно необходимо новым жертвам. Однако, если оправдание преступлений стало частью чьей-либо личности и достоинства, то так называемые мировоззренческие споры уже бесполезны. Дефицит общечеловеческих ценностей становится непреодолимой пропастью. И это касается всех тех людей, которые, подобно Карпову, цинично оправдывают преступления.
У Эстонии есть право предполагать, что Россия, как и все цивилизованные страны, признает оккупацию стран Балтии и не будет продолжать оправдывать преступления против человечности — преступления, не имеющие срока давности. Но от журналиста хочется ожидать, что он владеет фактическим материалом по теме, о которой пишет. Сострадание необходимо нации, которая никак не может признать своё преступное прошлое, потому что, похоже, ей снова предстоит пройти через тёмные страницы своей истории. Будучи ближайшими соседями, эстонцы этим очень обеспокоены, но, смею предположить, это и есть общее чувство сострадания.