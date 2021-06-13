Евро-2020 | "Эриксен был мертв". Датский футболист пережил остановку сердца во время матча против Финляндии

”Эриксен был мертв. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить”, — сказал Юльманн

Помимо этого Юльманн отметил, что считает ошибочным решение продолжить матч против Финляндии. ”Игроки не знали, что случилось, возможно, они потеряли своего лучшего друга. Мне кажется, нам не стоило играть, но принять решение было тяжело. Возможно, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион”, — сказал специалист.

Он отметил, что Эриксен призвал партнеров по команде продолжить игру. ”Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него”, — отметил Юльманн.

Помимо этого, по словам главного врача сборной Дании Мортена Боэсена, игрок проходит обследования в больнице, чтобы понять, из-за чего произошла остановка сердца.

”Он уже ушел от нас, мы его вернули, — рассказал Бесен сегодня детали страшных 15 минут. — Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Стало понятно, что он без сознания. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Нам фантастически быстро и качественно помогли экстренные службы. После одного разряда дефибриллятора мы вернули его к жизни. Я не кардиолог, деталей дать не могу — эту тему оставлю экспертам, специалистам”

По словам Бесена, он уже общался с Эриксеном несколько раз. Кристиан в стабильном состоянии — отвечает на вопросы четко, его сердце снова работает нормально, пишет sports.ru.

”У нас нет объяснения, почему это случилось, ничего об этом не могу сказать, — добавил Бесен. — Я не видел момента вживую, только на экране потом. Так что все вы видели то же, что и я — и объяснения у меня пока действительно нет”.