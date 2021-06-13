"Победить COVID-19 к 2022 году". Лидеры G7 договорились о поставке вакцин, подходе к России и Беларуси(48)
Препараты будут поставлены до конца 2022 года. Германия выделит 350 млн доз вакцин, большую часть — через механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX, созданный, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны, уточнила Меркель.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, принимавший участие в саммите, в своем видеообращении рассказал о договоренности G7 ускорить производство вакцин и их поставки по всему миру: ”Нашим приоритетом всегда было удовлетворение спроса на вакцины, в этом ЕС занял лидирующую позицию”.
Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике саммита сообщает, что в течение следующего года G7 поставит не менее 1 млрд доз вакцин и будет работать с частным сектором, странами G20 и другими государствами для увеличения этого количества.
”Наша ближайшая цель — победить COVID-19, и мы поставили коллективную цель — положить конец пандемии в 2022 году <…> мы обязуемся активизировать глобальные действия по борьбе с COVID-19 прямо сейчас”, — указано в документе (цитата по gazeta.ru).
В финальном коммюнике страны также выразили заинтересованность в стабильных отношениях и сотрудничестве с Россией, но заявили и о готовности противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg. ”Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в демократические системы других стран”, — приводит агентство выдержку из документа. По его данным, G7 также призовет Россию к соблюдению международных обязательств и прав человека.
Cтраны Группы семи (G7) призвали белорусские власти провести новые "свободные и честные" выборы президента.
"Мы призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы", — сказано в 25-страничном документе.
"Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы. Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии", — говорится в коммюнике (цитата по ТАСС).
По данным Bloomberg и Reuters, в итоговом коммюнике лидеры G7 также договорились:
- продолжать расследование происхождения коронавируса;
- сократить углеродные выбросы в своих странах до нуля не позднее 2050 года;
- расширить до $100 млрд ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения;
- поддержать ”историческое обязательство”, данное ”Семеркой” 5 июля (установить единую ставку налога на прибыль для крупных корпораций на уровне не менее 15%);
- призвать Китай уважать права и свободы человека, в частности уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также автономию Гонконга.
Саммит G7 (Великобритания, США, Франция, Канада, Германия, Италия и Япония) прошел 11–13 июня в британском городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл. В этом году в качестве гостей на него пригласили представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также лидеров стран ЕС.