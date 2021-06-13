Что делать? Глухонемому мусульманину, приехавшему в Эстонию издалека, срочно требуется лечение, но врачи и пациент не понимают друг друга(18)
В блоге "Медицинские заметки" врачи Ляэне-Таллиннской Центральной больницы рассказывают о различных болезнях и недугах, об интересных медицинских случаях и профилактике заболеваний. На этот раз речь пойдет о том, с какими трудностями сталкиваются врачи, когда к ним поступают не совсем обычные пациенты.
"…Эта история произошла в то время, когда Европу накрыл миграционный кризис. В поисках лучшей доли тысячи беженцев пытались обустроиться в европейских странах. Кому-то везло больше, кому-то — меньше, но проблемы у всех были одинаковые: отсутствие работы, незнание языка, непонимание культуры той страны, в которой оказался.
И вот в очередное мое дежурство к нам в больницу поступил пациент с рожистым воспалением. Это был молодой 30-летний мужчина, прибывший из-за рубежа. Казалось, все дальнейшие действия не должны особо отличаться от стандартной процедуры: врач проводит анамнез, осматривает пациента и назначает соответствующее лечение в стационаре. Но только на этот раз все пошло не по сценарию…
Пациент оказался глухонемым и в обычной жизни общался только через супругу, которая переводила его слова, записывая их на русском языке на бумаге. В больницу же пациент поступил один, без супруги, и там-то и выяснилось, что он сам русского языка не знает, как не знает ни одного другого языка, на котором мог бы с ним поговорить хоть кто-то из сотрудников больницы.
Кроме того, мужчина был мусульманином, а его госпитализация как раз пришлась на священный в исламе месяц Рамадан, цель которого — научить мусульман терпению, духовности, смирению и покорности Богу. Это означает, что если следовать религии, то пациент не должен есть от восхода до заката. Несмотря на то, что некоторые послабления болящим в Рамадан все же разрешаются, мужчина оказался очень религиозным и, не понимая, что с ним происходит, наотрез отказывался от принятия еды, даже от внутривенного питания.
Мы стали думать… Как организовать питание и схему лечения? Как ему сообщить необходимую информацию? Надо ли госпитализировать пациента с супругой или нет?
Чтобы решить эту сложную задачу, пришлось консультироваться с женой пациента, через нее — с самим пациентом, с персоналом больницы и знающими законы ислама людьми. Мы нашли даже религиозного учителя, который смог через жену мужчины объяснить все разрешенные послабления Рамадана.
К счастью, решение тогда мы нашли: пациенту разрешили прервать Рамадан при условии, что как только он поправится, он продолжит соблюдать пост столько дней, сколько пропустил из-за болезни. Кроме того, жена пациента находилась в больнице в дневные часы и помогала нам с переводом на русский язык.
Сейчас я вспоминаю эту историю с улыбкой, но она до сих пор заставляет меня о многом поразмыслить…"