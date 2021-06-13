Что делать? Глухонемому мусульманину, приехавшему в Эстонию издалека, срочно требуется лечение, но врачи и пациент не понимают друг друга

В блоге "Медицинские заметки" врачи Ляэне-Таллиннской Центральной больницы рассказывают о различных болезнях и недугах, об интересных медицинских случаях и профилактике заболеваний. На этот раз речь пойдет о том, с какими трудностями сталкиваются врачи, когда к ним поступают не совсем обычные пациенты.

"…Эта история произошла в то время, когда Европу накрыл миграционный кризис. В поисках лучшей доли тысячи беженцев пытались обустроиться в европейских странах. Кому-то везло больше, кому-то — меньше, но проблемы у всех были одинаковые: отсутствие работы, незнание языка, непонимание культуры той страны, в которой оказался.

И вот в очередное мое дежурство к нам в больницу поступил пациент с рожистым воспалением. Это был молодой 30-летний мужчина, прибывший из-за рубежа. Казалось, все дальнейшие действия не должны особо отличаться от стандартной процедуры: врач проводит анамнез, осматривает пациента и назначает соответствующее лечение в стационаре. Но только на этот раз все пошло не по сценарию…

Пациент оказался глухонемым и в обычной жизни общался только через супругу, которая переводила его слова, записывая их на русском языке на бумаге. В больницу же пациент поступил один, без супруги, и там-то и выяснилось, что он сам русского языка не знает, как не знает ни одного другого языка, на котором мог бы с ним поговорить хоть кто-то из сотрудников больницы.

Кроме того, мужчина был мусульманином, а его госпитализация как раз пришлась на священный в исламе месяц Рамадан, цель которого — научить мусульман терпению, духовности, смирению и покорности Богу. Это означает, что если следовать религии, то пациент не должен есть от восхода до заката. Несмотря на то, что некоторые послабления болящим в Рамадан все же разрешаются, мужчина оказался очень религиозным и, не понимая, что с ним происходит, наотрез отказывался от принятия еды, даже от внутривенного питания.

Во время Рамадана больному разрешается не поститься, если он опасается, что соблюдение поста приведёт к ухудшению его здоровья или задержит выздоровление. Основанием для подобных опасений могут служить какие-либо признаки или прошлый опыт, в том числе и опыт другого человека, который болел той же болезнью, или указания опытного врача. Не каждому больному разрешается не соблюдать пост во время Рамадана, поскольку пост может стать причиной исцеления. Ведь наукой доказано, что пост является средством лечения многих болезней. Таким образом , не соблюдать пост разрешается лишь тем больным, которым противопоказано поститься.