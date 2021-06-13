Евро-2020 | Уткин после матча с Бельгией заявил, что сборная России — на дне

В суббботу вечером в своем дебютном матче на турнире российские футболисты со счетом 0:3 проиграли команде Бельгии.

”Турция проиграла 0:3 Италии, но Италии хотя бы было, что доказывать, Италия играла азартно. А бельгийцы играли очень лениво. При этом мы играли дома, а турки играли в гостях. При этом у Италии был колоссальный азарт, ей нужно доказывать, ей нужно самой себя заводить. Ничего этого не было у сборной Бельгии, а наша команда не показала ну совсем ничего.

Но, понимаете, дело в том, что Черчесов получает два с половиной миллиона евро в год, не считая еще премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в России и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую”, — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

”Во всем этом был удивительный надрыв. Видимо, это не могло кончиться иначе. Возможно, у Станислава Черчесова на этот случай найдутся какие-то воспитательные приемы. Может быть, это даже хорошо. Мы же все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот на данный момент сборная России реально на дне”, — считает журналист.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (16.00).