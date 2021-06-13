Дзюба назвал причины крупного поражения сборной России в матче с Бельгией

”Ромелу Лукаку (забивший два мяча нападающий сборной Бельгии — РБК), вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок”, — цитирует Дзюбу пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

”Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью, — добавил он. — Но потом глупая ошибка все изменила, и было чрезвычайно сложно вернуться в игру против такого сильного соперника”

В следующем туре россияне 16 июня в Петербурге сыграют со сборной Финляндии, а 17 июня датчане в Копенгагене встретятся с бельгийцами.