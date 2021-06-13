Голландия вырвала победу в конце матча, Украина повторила антирекорд

Голландцы доминировали в матче. В первом тайме они имели несколько отличных шансов открыть счет, но великолепен был Георгий Бущан. Голкипер киевского "Динамо" несколько раз выручил команду.

Обидное поражение

Хозяева поля открыли счет на 52-й минуте. После прострела с правого флага Бущан неудачно отбил мяч и набежавший Жоржиньо Вейналдум отправил мяч в сетку. Вскоре сборная Украины пропустила второй мяч.

Исход поединка, казалось, был предрешен, но украинцы не думали сдаваться. Супервыстрел Андрея Ярмоленко с дальней дистанции на 75-й минуте перевернул ход матча. Прошло еще несколько минут и подопечные Андрея Шевченко удачно использовали стандартное положение - навесную передачу со штрафного замкнул Роман Яремчук - 2:2.

И все-таки последнее слово в этом матче осталось за голландцами. На 85-й минуте Дензел Думфрис принес хозяевам поля победу. Портал RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Нидерланды - Украина.

Украина повторила антирекорд

Проиграв голландцам, Украина повторила антирекорд финальных турниров чемпионата Европы - она потерпела 6 поражений подряд. Ранее такая же неудачная серия была у сборной Югославии. Последнюю победу сборная Украины одержала в 2012 году над Швецией.

Первый тур в С-группе завершен. Лидируют Австрия и Нидерланды, набравшие по 3 очка. Во втором туре - он пройдет 17 июня - Украина сыграет в Бухаресте с Северной Македонией, а голландцы будут принимать дома Австрию.

Голландия пропустила два топ-турнира подряд: на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года "оранжевые" не квалифицировались. Сборная Украины ранее ни разу не смогла на чемпионатах Европы выйти из группы.